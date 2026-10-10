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Giriş Tarihi: 10.10.2026 06:54

2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı mı? GSB e-Devlet ile sorgulanıyor: KYK kredi başvuruları ne zaman?

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için üniversite öğrencilerinin beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi süreci başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı mı soruları gündemde. KYK kredi başvurusu tarihlerine dair tüm detaylar, başvuru adımları ve şartlar akademik yılın en çok merak edilenleri arasında yer alıyor.

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2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı mı? GSB e-Devlet ile sorgulanıyor: KYK kredi başvuruları ne zaman?
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Yükseköğretim kurumlarına yerleşen binlerce öğrenci, GSB tarafından duyurulacak burs takvimine kilitlendi. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler resmi başvuru sistemine çevrildi. e-Devlet portalında yer alan KYK burs ve kredi başvuru ekranı takip ediliyor.

GSB 2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi burs ve kredi başvuru ekranı henüz resmi olarak açılmadı. Üniversite ek kontenjan ve dikey geçiş kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından bakanlığın, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayımlanması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Önceki yılların takvimi ve üniversite akademik takvimleri incelendiğinde, GSB'nin burs ve kredi başvurularını Ekim ayının ortası ile son haftası arasında alması öngörülmektedir. Yurt başvurularından bağımsız bir takvimle yürütülen bu süreç için geri sayım başladı.

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E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları tek bir başvuru formu üzerinden alınmakta olup ayrı bir işlem gerektirmez. İşlem adımları şu şekildedir:

  • T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.
  • Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı - Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak ilgili hizmete ulaşın.
  • YÖKSİS üzerinden çekilen eğitim bilgilerinizi (fakülte, bölüm, sınıf) doğrulayın.
  • Ekonomik, sosyal ve aile durumunuza ait beyan formunu eksiksiz doldurun.
  • Onay aşamasını tamamlayarak başvuru belgenizi (PDF) kaydedin.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR, KİMLER FAYDALANAMAZ?

GSB değerlendirme kriterlerine göre burs; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine başarı ve gelir durumu öncelikli değerlendirilerek tahsis edilir. Öncelikli grupta yer alan (şehit/gazi yakınları, %40 ve üzeri engelli öğrenciler, milli sporcular...) adaylara ilk olarak burs imkanı sunulmaktadır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı mı? GSB e-Devlet ile sorgulanıyor: KYK kredi başvuruları ne zaman?
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