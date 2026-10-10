2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı mı? GSB e-Devlet ile sorgulanıyor: KYK kredi başvuruları ne zaman?

GSB 2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi burs ve kredi başvuru ekranı henüz resmi olarak açılmadı. Üniversite ek kontenjan ve dikey geçiş kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından bakanlığın, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayımlanması bekleniyor.