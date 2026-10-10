2026 KYK burs başvuru ekranı açıldı mı? GSB e-Devlet ile sorgulanıyor: KYK kredi başvuruları ne zaman?

Yükseköğretim kurumlarına yerleşen binlerce öğrenci, GSB tarafından duyurulacak burs takvimine kilitlendi. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler resmi başvuru sistemine çevrildi. e-Devlet portalında yer alan KYK burs ve kredi başvuru ekranı takip ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi burs ve kredi başvuru ekranı henüz resmi olarak açılmadı. Üniversite ek kontenjan ve dikey geçiş kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından bakanlığın, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayımlanması bekleniyor.
Önceki yılların takvimi ve üniversite akademik takvimleri incelendiğinde, GSB'nin burs ve kredi başvurularını Ekim ayının ortası ile son haftası arasında alması öngörülmektedir. Yurt başvurularından bağımsız bir takvimle yürütülen bu süreç için geri sayım başladı.
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları tek bir başvuru formu üzerinden alınmakta olup ayrı bir işlem gerektirmez. İşlem adımları şu şekildedir:
GSB değerlendirme kriterlerine göre burs; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine başarı ve gelir durumu öncelikli değerlendirilerek tahsis edilir. Öncelikli grupta yer alan (şehit/gazi yakınları, %40 ve üzeri engelli öğrenciler, milli sporcular...) adaylara ilk olarak burs imkanı sunulmaktadır.