Sıralamalarını görüntülemek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) ekranına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak bireysel verilerine ulaşabiliyor. Duyuruda, paylaşılan listelerin yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığı ve nihai alım kriterlerini tek başına belirlemediği vurgulanıyor. MEB AGS başarı sıralamaları tercihler öncesi öğretmen adaylarının gündeminde.
2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (2026 MEB-AGS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre MEB-AGS-P1 puan türünde branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan sıralamalarını sorgulayabilir:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan 2026 MEB AGS branş bazında sıralamalar, dijital ortamda adayların erişimine sunuldu. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğreniyor:
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MEB-AGS Branş Bazında Sıralama Hizmeti Hakkında Teknik Açıklama
2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na katılan adayların değerlendirme sürecinde temel alınan MEB-AGS-P1 puan türü, adayların kendi mezuniyet alanları veya öğretmenlik branşları içerisindeki göreceli başarı düzeyini ortaya koyar.
Genel sınav sıralamasından farklı olarak branş bazında sıralama hizmeti, adayın yalnızca kendi alanındaki diğer rakipler arasında kaçıncı sırada yer aldığını gösterir. Bu veri, adayların sınava giren kendi branşdaşları arasındaki konumlarını objektif biçimde analiz etmelerine yardımcı olur.