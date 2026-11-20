Genel sınav sıralamasından farklı olarak branş bazında sıralama hizmeti, adayın yalnızca kendi alanındaki diğer rakipler arasında kaçıncı sırada yer aldığını gösterir. Bu veri, adayların sınava giren kendi branşdaşları arasındaki konumlarını objektif biçimde analiz etmelerine yardımcı olur.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör