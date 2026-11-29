SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK,*

Her branşta MEB-AGS puanı en yüksek adaylardan başlanarak kontenjan sayısı kadar asil liste oluşturulacak. Ayrıca asil kontenjanın yüzde 10'u oranında yedek aday seçilecek. Puanların aynı olması halinde sıralama bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

Bakanlığın açıkladığı yerleştirme ve kayıt sürecine ilişkin takvim ise şu şekilde: