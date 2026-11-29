Öğretmen adaylarının yakından izlediği yeni alım sürecine ilişkin başvuru aşaması başladı. Başvuruların internet üzerinden alınacağı süreçte tercih koşulları, değerlendirme kriterleri ve kayıt tarihleri de açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Millî Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim alacak 15 bin öğretmen adayı için branşlara göre belirlenen kontenjanları ve başvuru takvimini duyurdu.
Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için başvurular, 9 Aralık 2026'da başlayacak ve 15 Aralık Salı günü saat 16.00'da tamamlanacak.
Adaylar, müracaatlarını e-Devlet bilgileriyle akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden çevrim içi yapacak. Başvurular, tercih edilen il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince incelenecek. Şartları karşılayanların müracaatları onaylanırken uygun bulunmayan başvurular gerekçesiyle birlikte reddedilecek.
15 bin öğretmen adayı için belirlenen alan dağılımında en yüksek kontenjan ayrılan ilk beş branş şu şekilde sıralandı:
Sınıf Öğretmenliği: 3 bin 976 kontenjan
Özel Eğitim: 2 bin 842 kontenjan
İngilizce: 1.101 kontenjan
Rehberlik: 1.059 kontenjan
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.051 kontenjan
Başvuru duyurusu ve kontenjan listesi için tıklayınız.
Her branşta MEB-AGS puanı en yüksek adaylardan başlanarak kontenjan sayısı kadar asil liste oluşturulacak. Ayrıca asil kontenjanın yüzde 10'u oranında yedek aday seçilecek. Puanların aynı olması halinde sıralama bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
Bakanlığın açıkladığı yerleştirme ve kayıt sürecine ilişkin takvim ise şu şekilde:
Asıl ve Yedek Adayların İlanı: 17 Aralık 2026
Güvenlik Soruşturması Sonrası Asıl Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 4 Şubat 2027
Asıl Adayların Kayıt Başvuruları: 5 Şubat - 11 Şubat 2027 (Saat 16.00'ya kadar)
Yedek Adaylardan Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 15 Şubat 2027
Yedek Adayların Kayıt Başvuruları: 16 Şubat - 19 Şubat 2027 (Saat 16.00'ya kadar)
Hazırlık Eğitiminin Başlangıcı: 22 Şubat 2027
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak; tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar ise merkezlere resen yerleştirilecek. Sürece dair ek duyurular personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr adreslerinden takip edilebilecek.