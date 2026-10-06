2026 Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Meteoroloji tarih verdi: Pastırma yazı geliyor!

Adını, pastırma yapımı için en ideal iklim koşullarını sunmasından alır. Etin kuruması, tuzlanması ve açık havada gece ayazı ile gündüz güneşi eşliğinde olgunlaşması için gereken nem ve sıcaklık dengesi tam da bu periyotta yakalanır. Bu nedenle geleneksel üreticiler yüzyıllardır sonbaharın bu dönemini esas almaktadır.

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