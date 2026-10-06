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Giriş Tarihi: 6.10.2026 07:13

2026 Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Meteoroloji tarih verdi: Pastırma yazı geliyor!

Sonbaharın soğuk yüzünü göstermesiyle birlikte pastırma sıcakları ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji kaynaklarından alınan verilere göre, bu yıl mevsim normallerinin üzerine çıkacak hava dalgası Türkiye genelinde etkili olacak. Peki, pastırma yazı kaç gün sürecek? İşte 2026 takvimi.

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2026 Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Meteoroloji tarih verdi: Pastırma yazı geliyor!
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Ekim ayının ikinci yarısıyla birlikte sıcaklıklarda beklenen geçici yükseliş, vatandaşların planlarını doğrudan etkiliyor. Atmosferdeki yüksek basınç merkezlerinin hareketiyle oluşacak pastırma yazı dönemi; gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise oldukça ayaz havalara sahne olacak. Uzmanlar, bölgesel sıcaklık farklarına karşı uyardı.

2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pastırma yazı periyodu genellikle 25 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında kendisini gösteriyor.

Ancak Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporlarına göre, önümüzdeki günlerde yaşanacak sıca hava dalgası pastırma sıcaklarının ilk işaretlerini verecek. 8 Ekim Perşembe günü itibarıyla sıcaklığın kademeli olarak artması bekleniyor.

PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcaklarının etki süresi, bölgeyi etkisi altına alan yüksek basınç merkezinin ne kadar süre sabit kalacağına doğrudan bağlıdır. Tipik olarak 3 ila 10 gün arasında değişiklik gösteren bu meteorolojik fenomende bu hafta başlayacak sıcaklıklar yaklaşık bir hafta sürecek.

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PASTIRMA SICAKLARI NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen bu dönem, kutupsal kökenli alçak basınç merkezlerinin çekilmesiyle oluşan alçalıcı hava hareketleri (antisiklon) sonucunda meydana gelir. Hava kütlesinin aşağı doğru hareketi ısınmaya yol açar; bu durum gökyüzündeki bulutlanmayı engeller ve gündüzleri doğrudan güneş ışığı alımını maksimuma çıkarır.

Adını, pastırma yapımı için en ideal iklim koşullarını sunmasından alır. Etin kuruması, tuzlanması ve açık havada gece ayazı ile gündüz güneşi eşliğinde olgunlaşması için gereken nem ve sıcaklık dengesi tam da bu periyotta yakalanır. Bu nedenle geleneksel üreticiler yüzyıllardır sonbaharın bu dönemini esas almaktadır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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2026 Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Meteoroloji tarih verdi: Pastırma yazı geliyor!
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