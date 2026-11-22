Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımında yeni gelişmeler yaşandı. 2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışı personel istihdamına ilişkin son bilgileri paylaştı. Açıklamanın ardından adaylar, başvuru takvimi, alım yapılacak branşlar ve kadro dağılımına ilişkin detaylara odaklandı.
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımına ilişkin ilk duyuru, Başkan Erdoğan tarafından 17 Ekim 2026'da yapıldı. İstanbul Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel için alım ilanının yayımlanacağını açıkladı. Başvuru tarihleri ve diğer detayların ise Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 16 Kasım 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde beklenen personel alımına ilişkin yeni bilgiler verdi.
Bakan Memişoğlu, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 38 bin kişilik istihdam planı için yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Alıma ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
38 bin kişilik personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz resmi olarak duyurulmadı.
Yayımlanacak ilanda adaylarda aranacak öğrenim şartları, mezuniyet bölümleri, KPSS puan türleri ve diğer özel koşullar belli olacak.
Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik hekim dışı personel alımında hangi unvanlara kaç kişilik kontenjan ayrılacağı henüz açıklanmadı.
Adayların özellikle takip ettiği kadrolar arasında şunlar bulunuyor:
- Hemşire
- Ebe
- Sağlık teknikeri
- Sağlık teknisyeni
- Tıbbi sekreter
- Sağlık memuru
- Diğer sağlık ve destek hizmetleri personeli
Ancak bu meslek gruplarının tamamının 38 bin kişilik alımda yer alacağı kesinleşmiş değil. Branşlara ve illere göre kontenjan dağılımı resmi ilanla netleşecek.