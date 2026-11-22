38 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik hekim dışı personel alımında hangi unvanlara kaç kişilik kontenjan ayrılacağı henüz açıklanmadı.

Adayların özellikle takip ettiği kadrolar arasında şunlar bulunuyor:

- Hemşire

- Ebe

- Sağlık teknikeri

- Sağlık teknisyeni

- Tıbbi sekreter

- Sağlık memuru

- Diğer sağlık ve destek hizmetleri personeli

Ancak bu meslek gruplarının tamamının 38 bin kişilik alımda yer alacağı kesinleşmiş değil. Branşlara ve illere göre kontenjan dağılımı resmi ilanla netleşecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör