2027 ALES tarihleri ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı! ALES başvuru ve sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılı sınav takvimini adayların erişimine açtı. Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 2027 yılında uygulanacak sınav tarihleri de takvimde yer aldı. Buna göre ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri netleşti.