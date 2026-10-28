2027 ALES tarihleri ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı! ALES başvuru ve sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılı sınav takvimini adayların erişimine açtı. Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 2027 yılında uygulanacak sınav tarihleri de takvimde yer aldı. Buna göre ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri netleşti.
"ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi" Açıklandı
2027 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi"ne, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.
Başvuru tarihleri: 7 – 17 Mayıs 2027
Geç başvuru tarihi: 26 Mayıs 2027
Sınav tarihi: 22 Ağustos 2027
Sonuç açıklama tarihi: 16 Eylül 2027
Başvuru tarihleri: 8 – 19 Ekim 2027
Geç başvuru tarihi: 27 Ekim 2027
Sınav tarihi: 28 Kasım 2027
Sonuç açıklama tarihi: 17 Aralık 2027