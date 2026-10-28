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Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:25 Son Güncelleme: 28.10.2026 10:26

2027 ALES tarihleri ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı! ALES başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM, 2027 yılı sınav takvimini duyurdu. Takvimin yayımlanmasıyla yılda üç kez düzenlenen ALES sınavlarının başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri de belli oldu.

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2027 ALES tarihleri ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı! ALES başvuru ve sınav tarihleri
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılı sınav takvimini adayların erişimine açtı. Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 2027 yılında uygulanacak sınav tarihleri de takvimde yer aldı. Buna göre ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri netleşti.

ÖSYM SINAV TARİHLERİNİ AÇIKLADI!

"ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi" Açıklandı

2027 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi"ne, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

2027 ALES TAKVİMİ

ALES/1

Başvuru tarihleri: 24 Şubat – 12 Mart 2027
Geç başvuru tarihi: 17 Mart 2027
Sınav tarihi: 18 Nisan 2027
Sonuç açıklama tarihi: 7 Mayıs 2027

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ALES/2

Başvuru tarihleri: 7 – 17 Mayıs 2027
Geç başvuru tarihi: 26 Mayıs 2027
Sınav tarihi: 22 Ağustos 2027
Sonuç açıklama tarihi: 16 Eylül 2027

ALES/3

Başvuru tarihleri: 8 – 19 Ekim 2027
Geç başvuru tarihi: 27 Ekim 2027
Sınav tarihi: 28 Kasım 2027
Sonuç açıklama tarihi: 17 Aralık 2027

ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı! 2027 YKS, KPSS, ALES,DGS ne zaman yapılacak?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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2027 ALES tarihleri ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı! ALES başvuru ve sınav tarihleri
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