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Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:07

2027 KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu! KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca memur adayının merakla beklediği 2027 yılı sınav takvimini resmen açıkladı. Kamu Personel Seçme Sınavı hazırlıklarına başlayan adaylar için başvuru, sınav ve sonuç günleri netleşti. 2027 KPSS ne zaman? İşte KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri.

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2027 KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu! KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri
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ÖSYM tarafından yayınlanan yeni duyuruyla birlikte 2027 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının düzenleneceği tarihler ilan edildi. Adaylar başvuru sürecini ve sınav takvimini osym.gov.tr adresi üzerinden inceleyebilecek. Böylece 2027 KPSS sınav tarihi için geri sayım resmen başladı.

ÖSYM 2027 SINAV TAKVİMİ RESMEN ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 2027 yılına ait resmi sınav takvimini kamuoyuna duyurdu. Saat 10.00'dan itibaren kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan takvim, gelecek yıl gerçekleştirilecek tüm merkezi sınavların organizasyon planını içeriyor.

ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi için tıklayınız.

2027 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yayımlanan resmi takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturum tarihleri belirlendi:

2027-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 12 Eylül 2027 Pazar

2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün: 18 Eylül 2027 Cumartesi

2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün: 19 Eylül 2027 Pazar

Adayların sınav günü ve oturum saatlerine ilişkin detaylı kılavuz bilgileri başvuru tarihleri yaklaştığında ÖSYM tarafından ilan edilecek.

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2027 KPSS BAŞVURU VE GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu personeli olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adayların kaçırmaması gereken başvuru süreçleri de netlik kazandı. 2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) oturumları için başvurular 8 Temmuz 2027 - 19 Temmuz 2027 tarihleri arasında kabul edilecek. Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günleri ise 28 Temmuz 2027 ve 29 Temmuz 2027 olarak belirlendi.

KPSS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Eylül ayı içerisinde tamamlanacak olan KPSS A Grubu sınav maratonunun ardından değerlendirme süreci başlayacak. ÖSYM'nin takvimde belirttiği plana göre, 2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 13 Ekim 2027 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden öğrenebilecekler.

ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı! 2027 YKS, KPSS, ALES,DGS ne zaman yapılacak?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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2027 KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu! KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri
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