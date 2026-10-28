2027 KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu! KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri

2027 KPSS BAŞVURU VE GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu personeli olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adayların kaçırmaması gereken başvuru süreçleri de netlik kazandı. 2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) oturumları için başvurular 8 Temmuz 2027 - 19 Temmuz 2027 tarihleri arasında kabul edilecek. Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günleri ise 28 Temmuz 2027 ve 29 Temmuz 2027 olarak belirlendi.