2027 KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu! KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayınlanan yeni duyuruyla birlikte 2027 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının düzenleneceği tarihler ilan edildi. Adaylar başvuru sürecini ve sınav takvimini osym.gov.tr adresi üzerinden inceleyebilecek. Böylece 2027 KPSS sınav tarihi için geri sayım resmen başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 2027 yılına ait resmi sınav takvimini kamuoyuna duyurdu. Saat 10.00'dan itibaren kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan takvim, gelecek yıl gerçekleştirilecek tüm merkezi sınavların organizasyon planını içeriyor.
Yayımlanan resmi takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturum tarihleri belirlendi:
2027-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 12 Eylül 2027 Pazar
2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün: 18 Eylül 2027 Cumartesi
2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün: 19 Eylül 2027 Pazar
Adayların sınav günü ve oturum saatlerine ilişkin detaylı kılavuz bilgileri başvuru tarihleri yaklaştığında ÖSYM tarafından ilan edilecek.
Kamu personeli olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adayların kaçırmaması gereken başvuru süreçleri de netlik kazandı. 2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) oturumları için başvurular 8 Temmuz 2027 - 19 Temmuz 2027 tarihleri arasında kabul edilecek. Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günleri ise 28 Temmuz 2027 ve 29 Temmuz 2027 olarak belirlendi.
Eylül ayı içerisinde tamamlanacak olan KPSS A Grubu sınav maratonunun ardından değerlendirme süreci başlayacak. ÖSYM'nin takvimde belirttiği plana göre, 2027-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 13 Ekim 2027 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden öğrenebilecekler.