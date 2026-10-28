2027 MEB AGS ne zaman? ÖSYM takvimi ile AGS ve ÖABT başvuru ve sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce öğretmen adayının ve kamu personel adayının merakla beklediği 2027 Yılı Sınav Takvimi'ni 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'da resmi web sitesi (osym.gov.tr) üzerinden ilan etti. Yapılan resmi duyuruyla birlikte özellikle öğretmen adaylarının odak noktası olan 2027 MEB-AGS ve ÖABT oturumlarının başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri kesinlik kazandı.