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Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:17

2027 MEB AGS ne zaman? ÖSYM takvimi ile AGS ve ÖABT başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM 2027 sınav takvimi 28 Ekim 2026 itibarıyla resmen erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2027-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuru, geç başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Adaylar başvuru sürecine dair tüm detaylara ve sınav takvimine ÖSYM portalı üzerinden ulaşıyor. Peki, AGS ne zaman?

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2027 MEB AGS ne zaman? ÖSYM takvimi ile AGS ve ÖABT başvuru ve sınav tarihleri
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce öğretmen adayının ve kamu personel adayının merakla beklediği 2027 Yılı Sınav Takvimi'ni 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'da resmi web sitesi (osym.gov.tr) üzerinden ilan etti. Yapılan resmi duyuruyla birlikte özellikle öğretmen adaylarının odak noktası olan 2027 MEB-AGS ve ÖABT oturumlarının başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri kesinlik kazandı.

2027 MEB AGS VE ÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2027 Yılı Sınav Takvimi detaylarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2027-MEB-AGS) iki ayrı oturum ve gün şeklinde planlanmıştır.

2027-MEB-AGS 1. Oturum Tarihi: 8 Mayıs 2027 Cumartesi

2027-MEB-AGS-ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Tarihi: 9 Mayıs 2027 Pazar

Öğretmen adayları genel yetenek, genel kültür ve mesleki bilgi sorularının yer alacağı AGS ilk oturumuna 8 Mayıs'ta, alan bilgisi testinin uygulanacağı ÖABT oturumuna ise 9 Mayıs'ta katılım sağlayacaktır.

2027 MEB AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin takvim verilerine göre 2027-MEB-AGS ve ÖABT başvuruları Mart ayında gerçekleştirilecektir. Adayların takvimdeki tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

2027 MEB-AGS Başvuru Tarihleri: 19 Mart 2027 – 29 Mart 2027

2027 MEB-AGS Geç Başvuru Günü: 6 Nisan 2027

Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile online olarak alınacaktır.

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2027 MEB AGS VE ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav maratonunun ardından adayların heyecanla bekleyeceği sonuç açıklama tarihi de ÖSYM takviminde ilan edildi.

2027 MEB-AGS ve ÖABT Sonuç Açıklama Tarihi: 11 Haziran 2027

Adaylar sınav sonuçlarını belirlenen tarihten itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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