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Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:24

2027 MSÜ ne zaman? ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi’nin ilan edilmesiyle birlikte Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2027-MSÜ) tarihleri kesinleşti. Geleceğin subay ve astsubay adayları için başvuru, geç başvuru ile sınav günü detayları netlik kazandı. Peki; MSÜ ne zaman?

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2027 MSÜ ne zaman? ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav tarihleri
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Askeri öğrencilik hayali kuran yüz binlerce adayın merakla beklediği ÖSYM 2027 Sınav Takvimi 28 Ekim 2026 sabahı resmi portal üzerinden kamuoyuna sunuldu. Duyuruyla beraber MSÜ sınavının hangi gün yapılacağı ve başvuru ekranının ne zaman erişime açılacağı resmiyet kazandı. Adaylar işlemleri AİS üzerinden tamamlayabilecek.

2027 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yayımlanan takvime göre, 2027-MSÜ oturumu bahar döneminin ilk ayında gerçekleştirilecek.

2027-MSÜ Sınav Tarihi: 20 Mart 2027 Cumartesi

Adaylar, 20 Mart 2027 tarihinde düzenlenecek oturumda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan alan sorularını yanıtlayarak askeri öğrenci olma yolunda ilk adımı atacaklar.

2027 MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava katılmak isteyen adayların belirlenen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını yapması gerekiyor.

2027-MSÜ Başvuru Tarihleri: 13 Ocak 2027 – 10 Şubat 2027

2027-MSÜ Geç Başvuru Günü: 16 Şubat 2027

Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 16 Şubat 2027 tarihindeki geç başvuru gününde işlemlerini ekstra ücretli olarak tamamlayabilecekler.

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2027 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav maratonunun ardından harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercihlerine esas teşkil edecek sonuçlar nisan ayında ilan edilecek.

2027-MSÜ Sonuç Açıklama Tarihi: 15 Nisan 2027

Adaylar elde ettikleri puanları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecekler.

ÖSYM 2027 SINAV TAKVİMİ DUYURULDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla 2027 Yılı Sınav Takvimi'ni osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açtı.

ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi için tıklayınız.

2027 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2027 yılı sınav takvimi açıklandı!

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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