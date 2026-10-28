2027 MSÜ ne zaman? ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav tarihleri

Askeri öğrencilik hayali kuran yüz binlerce adayın merakla beklediği ÖSYM 2027 Sınav Takvimi 28 Ekim 2026 sabahı resmi portal üzerinden kamuoyuna sunuldu. Duyuruyla beraber MSÜ sınavının hangi gün yapılacağı ve başvuru ekranının ne zaman erişime açılacağı resmiyet kazandı. Adaylar işlemleri AİS üzerinden tamamlayabilecek.