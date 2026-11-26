2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı verileriyle birlikte dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,29 seviyesine ulaştı.

Kesin artış oranının ortaya çıkması için kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri bekleniyor. Bununla birlikte emekli aylıklarına yönelik ilave iyileştirme çalışmaları kapsamında refah payı, seyyanen artış ve taban aylık düzenlemesi gibi farklı seçenekler değerlendiriliyor.