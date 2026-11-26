2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artışta yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri belirleyici olacak. 23.552 TL, 24 bin TL ve 25 bin TL maaşlar üzerinden yeni zam hesapları yapılırken taban aylığa yönelik olası düzenlemeler de değerlendiriliyor. Milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarına yansıyacak artışları ve farklı zam senaryolarını yakından takip ediyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı verileriyle birlikte dört aylık kümülatif enflasyon yaklaşık yüzde 8,29 seviyesine ulaştı.
Kesin artış oranının ortaya çıkması için kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri bekleniyor. Bununla birlikte emekli aylıklarına yönelik ilave iyileştirme çalışmaları kapsamında refah payı, seyyanen artış ve taban aylık düzenlemesi gibi farklı seçenekler değerlendiriliyor.
Temmuz 2026'da yapılan yasal düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Enflasyon artışına ilave olarak uygulanabilecek ek iyileştirmelerle taban aylığın yaklaşık 31 bin TL seviyesine ulaşabileceği değerlendiriliyor.
Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem'in paylaştığı değerlendirmelerde, en düşük emekli aylığının 30 bin ile 35 bin TL aralığına çıkarılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığının yüzde 10'luk enflasyon artışıyla yaklaşık 26 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirten Göktaş, buna ek olarak 4 bin ile 7 bin TL arasında ilave artış yapılabileceğini öngördü.
Bu hesaplamayla en düşük emekli aylığının 31 bin TL'yi aşabileceğini ifade eden Göktaş, yeni düzenlemede prim ödeme gün sayısı, prime esas kazanç ve yaş kriterlerinin de dikkate alınabileceğini değerlendirdi.
Önceki tahminlere dayanan zam senaryoları şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 24 Kasım'daki açıklamasında emeklilerin geneline yönelik enflasyonun üzerinde bir iyileştirme hedeflediklerini belirtti. Çalışmanın yılbaşından önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının planlandığını ifade etti.
Bu kapsamda taban aylığın artırılması, kök aylıklara refah payı eklenmesi ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmış artışlar değerlendirme konusu olmaya devam ediyor. Ancak uygulanacak yöntem ve ilave zam oranlarına ilişkin resmi karar henüz açıklanmadı.
Memur emeklilerinin aylıklarında toplu sözleşme artışı ile önceki döneme ilişkin enflasyon farkı dikkate alınıyor. 2027 yılının ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına, oluşması halinde enflasyon farkı da eklenecek. Memur emeklilerine uygulanacak kesin oran, yılın son iki enflasyon verisinin açıklanmasıyla hesaplanabilecek.