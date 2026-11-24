Yeni yılda geçerli olacak vergi, harç ve ceza tutarlarını belirleyen yeniden değerleme oranının resmiyet kazanmasıyla birlikte pasaport maliyetleri netleşmeye başladı. Başvuru sürecine hazırlanan vatandaşlar, süreye göre değişen harç miktarlarını ve sabit defter bedelini araştırıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Aksi yönde bir indirim veya artırım olmadığı takdirde, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren pasaport harçlarına yüzde 27,83 oranında artış yansıtılacak.
Yüzde 27,83'lük artış oranı baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, süre bazında 2027 pasaport harç tutarları şu şekilde şekillendi:
6 aylık pasaport harcı: 3.587,50 TL (2026'da 2.806,50 TL)
1 yıllık pasaport harcı: 5.244,80 TL (2026'da 4.103,00 TL)
2 yıllık pasaport harcı: 8.562,60 TL (2026'da 6.698,50 TL)
3 yıllık pasaport harcı: 12.164,30 TL (2026'da 9.516,00 TL)
3 yıldan fazla süreli (4-10 yıllık) pasaport harcı: 17.142,50 TL (2026'da 13.410,40 TL)
Pasaport başvurularında süreye göre ödenen harç bedelinin yanı sıra tüm başvuru sahiplerinden sabit bir değerli kağıt (defter) bedeli tahsil ediliyor. 2026 yılında 1.351 TL olarak uygulanan defter bedelinin, yeniden değerleme oranıyla birlikte 2027 yılında yaklaşık 1.727 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
|Pasaport Süresi
|2026 Toplam Ücret (Harç + Defter)
|2027 Harç Ücreti
|2027 Tahmini Defter Bedeli
|2027 Tahmini Toplam Ücret
|6 Aylık
|4.157,50 TL
|3.587,50 TL
|1.727 TL
|5.314,50 TL
|1 Yıllık
|5.454,00 TL
|5.244,80 TL
|1.727 TL
|6.971,80 TL
|2 Yıllık
|8.049,50 TL
|8.562,60 TL
|1.727 TL
|10.289,60 TL
|3 Yıllık
|10.867,00 TL
|12.164,30 TL
|1.727 TL
|13.891,30 TL
|10 Yıllık
|14.761,40 TL
|17.142,50 TL
|1.727 TL
|18.869,50 TL
Pasaport yenileme veya ilk başvuru işlemleri için harç ve defter bedelini 31 Aralık 2026 tarihine kadar 2026 tarifesi üzerinden yatıran vatandaşlar, Nüfus Müdürlüğü randevuları 2027 yılına sarksa dahi herhangi bir zam farkı ödemeden işlemlerini tamamlayabilecek.