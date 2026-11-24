2027 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Aksi yönde bir indirim veya artırım olmadığı takdirde, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren pasaport harçlarına yüzde 27,83 oranında artış yansıtılacak.