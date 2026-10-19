2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura hangi gece kalkılacak? Diyanet Ramazan takvimi!

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl şubat ayında karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Böylece milyonlarca Müslüman için oruç ibadetinin yerine getirileceği mübarek günler başlayacak.

Bu yıl kış mevsimine denk gelen Ramazan'da sahur sofraları sabahın erken saatlerinde kurulurken aileler, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında bir araya gelecek.