Haberler Yaşam Haberleri 2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura hangi gece kalkılacak? Diyanet Ramazan takvimi!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 12:08

2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura hangi gece kalkılacak? Diyanet Ramazan takvimi!

İlk sahur sofralarının kurulacağı gece ve oruç ibadetinin başlayacağı gün Diyanet'in yayımladığı dini günler takviminde yer aldı. Ramazan'ın manevi atmosferini yaşamak isteyenler için de heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura hangi gece kalkılacak? İşte, Ramazan ayı tarihi...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura hangi gece kalkılacak? Diyanet Ramazan takvimi!
  • ABONE OL

On bir ayın sultanının manevi atmosferini yaşamak isteyen İslam aleminde heyecan sürüyor. Mübarek günlerin gelişiyle birlikte milyonlarca vatandaş oruç ibadetini yerine getirmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini günler takvimiyle Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl şubat ayında karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Böylece milyonlarca Müslüman için oruç ibadetinin yerine getirileceği mübarek günler başlayacak.

Bu yıl kış mevsimine denk gelen Ramazan'da sahur sofraları sabahın erken saatlerinde kurulurken aileler, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında bir araya gelecek.

İLK SAHURA HANGİ GECE KALKILACAK?

Ramazan'ın ilk sahuru için takvimler 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi gününe bağlayan geceyi gösteriyor. Oruç tutacak vatandaşlar, gece saatlerinde sahur sofralarında buluşarak yeni Ramazan'ın ilk hazırlığını yapacak.

İmsak vaktinin girmesiyle birlikte ilk oruç başlayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

RAMAZAN AYININ İLK ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Sahur sofralarının ardından Ramazan'ın ilk oruç heyecanı 8 Şubat Pazartesi günü yaşanacak. İmsakla başlayan oruç ibadeti, akşam ezanının okunmasıyla tamamlanacak.

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. İlk orucun tutulacağı 8 Şubat'ta başlayan ibadet dönemi, 8 Mart Pazartesi günü sona erecek. Bir ay boyunca sahur ve iftar sofralarında yaşanan birliktelik, Ramazan Bayramı'nın gelişiyle yerini bayramlaşmalara ve aile ziyaretlerine bırakacak.

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026-2027 Diyanet takvimine göre Recep, Şaban, Ramazan başlangıç tarihi...

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı'nın sevinci yaşanacak. Diyanet takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı, 9 Mart Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek.

Bayramdan bir gün önce, 8 Mart Pazartesi günü ise arefe idrak edilecek. Ramazan'ın son iftarının yapılacağı arefe gününün ardından üç günlük bayram başlayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura hangi gece kalkılacak? Diyanet Ramazan takvimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA