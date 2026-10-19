2027 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura hangi gece kalkılacak? Diyanet Ramazan takvimi!

On bir ayın sultanının manevi atmosferini yaşamak isteyen İslam aleminde heyecan sürüyor. Mübarek günlerin gelişiyle birlikte milyonlarca vatandaş oruç ibadetini yerine getirmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini günler takvimiyle Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.
On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl şubat ayında karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Böylece milyonlarca Müslüman için oruç ibadetinin yerine getirileceği mübarek günler başlayacak.
Bu yıl kış mevsimine denk gelen Ramazan'da sahur sofraları sabahın erken saatlerinde kurulurken aileler, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında bir araya gelecek.
Ramazan'ın ilk sahuru için takvimler 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi gününe bağlayan geceyi gösteriyor. Oruç tutacak vatandaşlar, gece saatlerinde sahur sofralarında buluşarak yeni Ramazan'ın ilk hazırlığını yapacak.
İmsak vaktinin girmesiyle birlikte ilk oruç başlayacak.
Sahur sofralarının ardından Ramazan'ın ilk oruç heyecanı 8 Şubat Pazartesi günü yaşanacak. İmsakla başlayan oruç ibadeti, akşam ezanının okunmasıyla tamamlanacak.
Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. İlk orucun tutulacağı 8 Şubat'ta başlayan ibadet dönemi, 8 Mart Pazartesi günü sona erecek. Bir ay boyunca sahur ve iftar sofralarında yaşanan birliktelik, Ramazan Bayramı'nın gelişiyle yerini bayramlaşmalara ve aile ziyaretlerine bırakacak.
Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı'nın sevinci yaşanacak. Diyanet takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı, 9 Mart Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek.
Bayramdan bir gün önce, 8 Mart Pazartesi günü ise arefe idrak edilecek. Ramazan'ın son iftarının yapılacağı arefe gününün ardından üç günlük bayram başlayacak.