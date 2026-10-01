ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2026-2027: Diyanet ile üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri...

Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret anlamına gelen üç aylar dönemi için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı dini takvim ile 2026-2027 üç aylar tarihleri belli oldu. Böylece mübarek Recep, Şaban ve Ramazan için aralık, ocak ve şubat ayları ön plana çıktı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri belli oldu. Takvime göre 2026-2027 Üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Üç ayların başlangıcı, Recep ayının ilk gününe denk geliyor.
Recep ayı 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak, 8 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Regaib Kandili de Recep ayının ilk gününün ardından, 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.
Recep ayındaki önemli tarihler şöyle:
- Üç ayların başlangıcı / Recep 1: 10 Aralık 2026 Perşembe
- Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi
- Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi
Recep ayının tamamlanmasının ardından Şaban ayına girilecek. Şaban ayı 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Şaban ayındaki önemli tarih ise 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek Berat Kandili olacak.
Şaban ayının ardından 1448 hicri yılının Ramazan ayına girilecek. Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
2027 Ramazan ayının önemli tarihleri şöyle:
- Ramazan başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
- Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
- Ramazan Bayramı arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı
- Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe