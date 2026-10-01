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Giriş Tarihi: 1.10.2026 16:25

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2026-2027: Diyanet ile üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri...

İslam aleminde büyük bir manevi heyecanla beklenen 2026-2027 üç aylar takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Müslümanlar "Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunu merakla araştırıyor. İşte mübarek Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri ve detayları...

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ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2026-2027: Diyanet ile üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri...
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Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret anlamına gelen üç aylar dönemi için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı dini takvim ile 2026-2027 üç aylar tarihleri belli oldu. Böylece mübarek Recep, Şaban ve Ramazan için aralık, ocak ve şubat ayları ön plana çıktı.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri belli oldu. Takvime göre 2026-2027 Üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Üç ayların başlangıcı, Recep ayının ilk gününe denk geliyor.

RECEP AYI HANGİ TARİHTE BİTECEK?

Recep ayı 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak, 8 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Regaib Kandili de Recep ayının ilk gününün ardından, 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.

Recep ayındaki önemli tarihler şöyle:

- Üç ayların başlangıcı / Recep 1: 10 Aralık 2026 Perşembe
- Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi
- Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi

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ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Recep ayının tamamlanmasının ardından Şaban ayına girilecek. Şaban ayı 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Şaban ayındaki önemli tarih ise 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek Berat Kandili olacak.

RAMAZAN AYI HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Şaban ayının ardından 1448 hicri yılının Ramazan ayına girilecek. Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

2027 Ramazan ayının önemli tarihleri şöyle:

- Ramazan başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
- Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
- Ramazan Bayramı arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı
- Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe

Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahur hangi gün yapılacak? 2027 Diyanet Ramazan takvimi

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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