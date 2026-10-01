ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2026-2027: Diyanet ile üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri...

Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret anlamına gelen üç aylar dönemi için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı dini takvim ile 2026-2027 üç aylar tarihleri belli oldu. Böylece mübarek Recep, Şaban ve Ramazan için aralık, ocak ve şubat ayları ön plana çıktı.