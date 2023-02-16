207 saat sonra enkazdan sağ çıkmıştı... İşte Berat’ın hayali

Depremde Adıyaman Alitaş Mahallesi'ndeki 6 katlı Merve Apartmanı tamamen yıkıldı. Binanın bodrum katındaki kapıcı dairesinde yaşayan Ramazan Yücel (51) eşi Bedriye (45), 20 yaşındaki kızı Rojin, 18 yaşındaki Muhammet, 11 yaşındaki Berat ve 8 yaşındaki Yusuf enkaz altında kaldı.
Depremin yaşanmasının ardından kendi evi hasar alan ancak sağ kurtulan Ramazan Yücel'in ağabeyi Hanifi Yücel (57) kardeşi, onun eşi ve yeğenlerinin kurtarılması için arama-kurtarma ekiplerinin yanında bekledi.
HAYALİ SAĞLIK GÖREVLİSİ OLMAK
5. sınıf öğrencisi Berat, enkazda oturma odasında iki koltuk arasında kalarak hayata tutundu. Kurtulduktan sonra yaşadıklarını anlatan Berat, kepçe sesi duyduğunu, taş alıp duvara atarak sesini duyurma çalıştığını söyledi. Berat, "Önce sesimi duymadılar, başka yere gidecekler sandım. Korktum. Sonra beni kurtardılar" dedi. 7 gün boyunca hiçbir şey yemeyen Berat hayalinin sağlık görevlisi olup AFAD gibi insanları kurtarmak olduğunu söyledi. Berat'ın bulunduğu yan odadan annesi Bedriye, 20 yaşındaki ablası Rojin, 18 yaşındaki ağabeyi Muhammet ve 8 yaşındaki Yusuf'un cansız bedenlerine ulaşıldı.
"BELKİ BABASI DA SAĞ ÇIKAR"
Enkaz başında kardeşi Ramazan Yücel'in sağ çıkarılmasını umut ederek bekleyen Hanifi Yücel SABAH'a konuştu: "11 gündür burada bekliyorum. Berat mucizemiz oldu. İki koltuğun arasında yaşama tutunmuş. Hep onların sağ çıkabileceğini düşünerek arama-kurtarma ekiplerine yardım ettim. Berat çıktı ancak annesi ve kardeşleri hayatını kaybetmiş. Kardeşim onların bulunduğu odalardan çıkmadı. Muhtemelen büyük çocuklarını uyandırmak için odadan çıkmış. Onun olduğunu düşündüğümüz yerde çalışmalar devam ediyor. O da hayatını kaybettiyse Berat, aileden tek sağ kalan kişi olacak. Kardeşim de inşallah sağ çıkar da Berat babasız kalmaz" dedi.