207 saat sonra enkazdan sağ çıkmıştı... İşte Berat’ın hayali

"BELKİ BABASI DA SAĞ ÇIKAR"

Enkaz başında kardeşi Ramazan Yücel'in sağ çıkarılmasını umut ederek bekleyen Hanifi Yücel SABAH'a konuştu: "11 gündür burada bekliyorum. Berat mucizemiz oldu. İki koltuğun arasında yaşama tutunmuş. Hep onların sağ çıkabileceğini düşünerek arama-kurtarma ekiplerine yardım ettim. Berat çıktı ancak annesi ve kardeşleri hayatını kaybetmiş. Kardeşim onların bulunduğu odalardan çıkmadı. Muhtemelen büyük çocuklarını uyandırmak için odadan çıkmış. Onun olduğunu düşündüğümüz yerde çalışmalar devam ediyor. O da hayatını kaybettiyse Berat, aileden tek sağ kalan kişi olacak. Kardeşim de inşallah sağ çıkar da Berat babasız kalmaz" dedi.