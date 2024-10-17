21 aylık bebeği darp eden öğretmen tutuklandı

Gaziantep'te avukatlık yapan Gündoğdu Özer, 21 aylık bebeğini götürdüğü kreşte, uyuduğu sırada öğretmen Betül K. Tarafından tokat atılarak darp edildiğini belirterek öğretmenden şikayetçi oldu. Kreşin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde öğretmenin bebeğe tokat attığı belirlenince öğretmenin kreşle ilişiği kesildi. Özer, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet üzerine Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan Betül K. Sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Adliyede verdiği ifadesinde bebeğin 1 yıldır kendi sınıfında olduğunu söyleyen Betül K., "O gün, her zaman olduğu gibi çocukları uyku odasına götürdüm. Şikâyete konu olan bebek uyumadığı için yüzünü örtü ile kapatıp uyuması için sırtına yavaş yavaş vurdu. Bebek uyudu, saat 15.00 gibi de çocukları uyandırdığımda yüzünde kızarıklık fark ettim. Krem sürüp annesine telefon açıp durumu anlattım. Elinin üzerine uyumuş olabileceğini söyledim. Bir süre sonra babası gelip aldı. Annesi de kurumu arayarak kamera kayıtlarını istedi. Görüntüler aileye verildi ama ben asla hiçbir çocuğa şiddet uygulamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.