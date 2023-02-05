44 ilde okullara kar tatili

Yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı hava etkisine girdi. Doğu bölgelerinde devam eden kar yağışı Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla batı bölgelerinde de dün akşamdan itibaren başladı. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul'da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye döndü.İstanbul'da önceki gece başlayan yağmur yağışı dün karla karışık yağmura, yükseklerde ise kar yağışına dönüştü. Akşam saatlerinde ise kent genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kar yağışı etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın" uyarısında bulundu. THY, hava muhalefeti nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sahiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferini iptal etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi.Yarın yapılacak uçuşlarda ise yüzde 50 kapasite kısıtlamasına gidildi. Pegasus Havayolları Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlarını iptal etti. Karın 30 santimetreye ulaştığı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eski 7 derecede her şey buz tuttu. Muş'ta 1800 rakımlı bulunan Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Tunceli'de kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Bitlis ile Hakkari'de yoğun kar yağışında tek katlı evler, araçlar, trafik ışıkları, otobüs durakları kara gömüldü.Kar yağışı nedeniye İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Burdur, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sakarya, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Bayburt, Karaman, Isparta, Giresun, Tunceli, Erzincan, Hakkari, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Sivas, Düzce, Ardahan, Ağrı ve Bitlis'in kent merkezleri ile Bitlis'in Tatvan, Güroymak, Hizan ve Mutki, Batman'ın Gercüş, Muğla'nın Kavakıdere, Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Elmalı ve Akseki, Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçeleri ile Iğdır'ın Gülpınar, Alibeyköy ve Kervansaray köylerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Elazığ, Muş ve Bingöl'de ise okullar 2 gün tatil edildi.TürkiyeKayak Federasyonu (TKP) tarafından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'nda sporcular, 2 bin 500 metre uzunluğa sahip kayak merkezinde yarıştı. 2 gün sürecek olan yarışmaya, Türkiye'nin 20 ilinden 427 sporcu katıldı.İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kimi yürüyüş yaparken kimi kartopu oynadı. Gün buyunca etkili olan fırtına yüzünden bazı vapur seferleri yapılamadı. Üsküdar Kuzguncuk'ta yarım asırlık bir akasya ağacı 2 aracın üzerine devrildi. Esenyurt, İstiklal Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Üzerine düştüğü 2 araca hasar verdi. Fırtına nedeniyle Galata Kulesi'nin terasında bulunan demir korkuluklar koptu, kule çevresinde önlem alındı.Hüseyin KAÇAR-Ali ALTUNTAŞ-Özgür ÖZDEMİR-Cevdet ÖZDEMİR-Mustafa BAKIRHAN-Ahmet KAVAK-Ceren ÇALIŞKAN- Mehmet YILDIRIM-Muharrem DOĞANTEZ-Hayrettin ŞAŞMAZ-Murat YILDIRIM-Ziya RAMOĞLU-Mehmet BONCUK-Metin HARIKÇI / SABAH