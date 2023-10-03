21 kaçak göçmeni korsan olarak taşıyan 2 şoför tutuklandı

Adana'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 2 minibüs şoförü kısa sürede yakalandı. Araç içinde 21 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförleri gözaltına alınırken kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere il Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tutuklanan 2 şoföre ayrıca 'korsan taşımacılık yapma' suçundan 32 bin 430 lira para cezası yazıldı.

DUR İHTARINA UYMADI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları 2 minibüsü, uygulama noktasında durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araçlar, kaçmaya başladı. Ekiplerin takibiyle kısa sürede durdurulan araçlarda, 21 kaçak göçmen yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Sürücüler E.A. (37) ile Y.O. (30) gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ile Y.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan araçlara el konulup, 'korsan taşımacılık yapmak' suçundan 32 bin 430 TL idari para cezası uygulandı.