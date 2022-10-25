21 Nerenin Plakası? 21 Plaka Kodu Nerenin,Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 21 plaka nerenin kodu? 21 plaka kodu hangi ile ait? İşte 21 plaka kodu ve detayları...
Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 21 plaka Diyarbakır iline aittir. Bilgi olması açısından; bir öncesi kod 20 plaka Denizli, bir sonraki kod 22 ise Edirne iline aittir.
21 plaka Diyarbakır şehrine ait plaka kodudur.
Diyarbakır ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 21 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 21 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!