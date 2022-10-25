Haberler Yaşam Haberleri 21 Nerenin Plakası? 21 Plaka Kodu Nerenin,Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:03 Son Güncelleme: 25.10.2022 11:03

21 Nerenin Plakası? 21 Plaka Kodu Nerenin,Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizin 81 ili için numaralandırılmış plaka kodları bulunmaktadır. 01-81 arasında değişen plaka kodlarına göre; her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir. Bunlardan bir tanesi de 21 plaka kodu olmaktadır. Şehirler arası yolcuklar sırasında karşımıza çıkan araç plakalarına göre; 21 plaka nerenin kodu, hangi şehre ait? 21 plaka kodu ve detayları...

21 Nerenin Plakası? 21 Plaka Kodu Nerenin,Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 21 plaka nerenin kodu? 21 plaka kodu hangi ile ait? İşte 21 plaka kodu ve detayları...

21 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 21 plaka Diyarbakır iline aittir. Bilgi olması açısından; bir öncesi kod 20 plaka Denizli, bir sonraki kod 22 ise Edirne iline aittir.

21 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

21 plaka Diyarbakır şehrine ait plaka kodudur.

DİYARBAKIR İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Diyarbakır ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 21 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 21 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

  • 21 AC→AZ Yenişehir
  • 21 DA→DZ Yenişehir
  • 21 EA→EP Yenişehir
  • 21 ER→EZ Ergani
  • 21 FA→FZ Yenişehir
  • 21 H Yenişehir
  • 21 HA→HZ Ergani
  • 21 LA→LZ Lice
  • 21 M Yenişehir
  • 21 MA Yenişehir
  • 21 T Yenişehir
  • 21 TA→TZ Bismil
  • 21 UA→UZ Çermik
  • 21 VA→VZ Çınar
72 Plaka Kodu Nereye ait? 72 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehrin Plakası? 34 Plaka Kodu Nerenin? 34 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 1 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehrin Kodu? 1 Plaka Kodu Nereye Ait?

EN ÇOK OKUNANLAR

Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
Son dakika: Şanlıurfa'da okul önünde silahlı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA: Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için kapsamı açıkladı! Sözleşmeli memura kadro ne zaman gelecek?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Talimatı verdim
SON DAKİKA | Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Çelik'ten açıklama: Araba takla attı ve kayalıklara çarptı
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!
SON DAKİKA! İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu: Rishi Sunak'tan ilk açıklama!
Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin Venedik'te romantizmin doruklarında! Miray Daner'den aşk pozu!
SON DAKİKA: İstanbul'a yeni metro hattı! İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı: Sona yaklaşıldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
21 Nerenin Plakası? 21 Plaka Kodu Nerenin,Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA