21 yaşındaki Ayşenur erkek arkadaş kurbanı oldu

Eskişehir'de yaşayan Ayşenur Çolakoğlu (21) ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan F. (21) arasında önceki akşam çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Hasan F., genç kızı başından vurdu. Ayşenur Çolakoğlu, kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Hasan F. ile ona yardım ettiği belirlenen M. F. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden Hasan F. tutuklandı, M.F ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.