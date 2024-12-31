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Giriş Tarihi: 31.12.2024 11:41 Son Güncelleme: 31.12.2024 11:44

21 yaşındaki genç kızın 104 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa ve Üsküdar’da girdikleri evlerden yaklaşık 650 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık yaptıkları evlerin bulunduğu sitelere girerken güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerden 21 yaşındaki T.U.'nun daha önceden aralarında hırsızlık, çocuk kaçırma suçlarının da bulunduğu 112 suç kaydı olduğu ayrıca işlediği suçlar nedeniyle 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
21 yaşındaki genç kızın 104 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

Üsküdar, Bahçelievler Mahallesi'nde 22 Kasım 2024 tarihinde B.S.'nin evine giren hırsızlar evde buldukları yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken iki hırsız bu kez Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi, Çiftlik Caddesi'nde bulunan S.Y.'ye ait eve girerek yaklaşık 500 bin liralık altın ziynet eşyasıyla birlikte kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin site içerisinde bulunan evlere girerken görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sitelere girdikleri, kapı kilitlerini kırarak hırsızlıkları gerçekleştirdikten sonra ayrıldıkları görüldü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. T.U. (21) ile E.K. (23) isimli şüpheliler teknik takibin ardından Üsküdar'da başka bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden T.U.'nun 106 evden hırsızlık, 1 çocuğun kaçırılması, 5 konut dokunulmazlığını ihlali olmak üzere toplam 112 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken 15 adet toplamda 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli S.Y.'nin ise daha önceden 35 ev hırsızlığı suçundan yakalandığı, 4 adet aranması olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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21 yaşındaki genç kızın 104 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı
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