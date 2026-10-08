210 milyon euroluk vurgun! Kusursuz planı o alyans ele verdi: 24 kişi gözaltına alındı!

5 KİLOGRAMDAN FAZLA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Essen Gümrük Soruşturma ekipleri, 2026 yılının Şubat ayında kısa bir süre ağın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) ayağına ulaştı ve Köln'deki adreslerde 5 kilogramdan fazla altın ele geçirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında ise Hamm kentinde 59 yaşındaki bir başka kilit şüpheli, kara para aklama faaliyetleri ve bu Türkiye bağlantılı şebekeyle olan ilişkisi nedeniyle gözaltına alındı. Soruşturma genişledikçe Rotterdam Liman Polisi de devreye girdi. Hollanda'da "Yeraltı Bankeri" olarak bilinen ve tek başına yaklaşık 60 milyon euronun kayıt dışı transferini yöneten bir finansal aracının, Almanya'daki bu kuyumcu ağıyla doğrudan ortak çalıştığı belirlendi.