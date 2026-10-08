210 milyon euroluk vurgun! Kusursuz planı o alyans ele verdi: 24 kişi gözaltına alındı!

Almanya-Türkiye hattında yaşanan milyarlarca liralık kara para trafiği, 2023 yılının Ekim ayında Bavyera A3 otoyolu üzerinde yapılan sıradan bir otoyol denetimi sırasında ortaya çıktı. Polis ekipleri, Dortmund şehrinden gelen araçta yaptıkları aramada, profesyonelce inşa edilmiş ve ilk bakışta fark edilmesi imkânsız olan "kaçakçılık bölmeleri" keşfetti. Özel olarak vidalanmış gizli zula açıldığında ise servet ortaya çıktı. Bölmelerde 55 kilogram has altın, 500 bin euro nakit para, mücevher ve bir çift alyans ele geçirildi. Paranın kaynağını açıklayamayan 60 yaşındaki Türk sürücü ile 42 yaşındaki Türk kadın gözaltına alındı.
ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELDİ
Bu trafik kontrolü sıradan bir kaçakçılık vakası olarak kalmadı. Alman federal birimleri ve gümrük ekipleri ele geçirilen bu 4 milyon euro değerindeki altın ve nakdin kaynağını derinlemesine incelemeye aldı. 7 Şubat 2024 tarihinde polis, içlerinde "Gert" ve "Heilka" isimleri yazan alyansın sahiplerine ulaştı. Çift kısa bir süre önce alyanslarının evlerinden çalındığını bildirdi.
KİRLİ SERVETİ AKLAMAK İÇİN ALTINLARI ERİTTİLER
Bavyera'daki ipuçlarını takip eden polis, uluslararası kara para trafiğini ortaya çıkarmayı başardı. Şebekenin yasa dışı faaliyetlerden elde edilen kirli serveti aklamak için satın aldıkları hurda altını erittikleri, ardından araçların özel bölümlerinde kara yolu ile Türkiye'ye kaçırıldığı belirlendi.
5 KİLOGRAMDAN FAZLA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Essen Gümrük Soruşturma ekipleri, 2026 yılının Şubat ayında kısa bir süre ağın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) ayağına ulaştı ve Köln'deki adreslerde 5 kilogramdan fazla altın ele geçirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında ise Hamm kentinde 59 yaşındaki bir başka kilit şüpheli, kara para aklama faaliyetleri ve bu Türkiye bağlantılı şebekeyle olan ilişkisi nedeniyle gözaltına alındı. Soruşturma genişledikçe Rotterdam Liman Polisi de devreye girdi. Hollanda'da "Yeraltı Bankeri" olarak bilinen ve tek başına yaklaşık 60 milyon euronun kayıt dışı transferini yöneten bir finansal aracının, Almanya'daki bu kuyumcu ağıyla doğrudan ortak çalıştığı belirlendi.
40 MÜLKE BASKIN DÜZENLENDİ
Dün ise tüm zamanların en büyük kaçakçılık operasyonu için düğmeye basıldı. 450'den fazla polisin katıldığı operasyonda eş zamanlı olarak 40 mülke baskın düzenlendi. Operasyonlarda çoğu Türk vatandaşı 24 kişi gözaltına alındı. Üst düzey 3 çete üyesi Türk ise tutuklandı.
GEÇTİĞİMİZ AY 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Almanya'da geçtiğimiz ay ise Hüseyin Eruslu'nun eski eşinin itiraflarıyla 50 milyon Euroluk kara para trafiği deşifre olmuştu. Altın ticariyle uğraşan Hüseyin Eruslu ve ortağı Eser Güner'in milyonlarca lira değerindeki çalıntı altını fırınlarda eriterek sattığı, parayı ise Türkiye'ye çıkarmaya hazırlandığı belirlenmişti. Eruslu ve Güner tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.