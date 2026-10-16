22 ilde DEAŞ terör örgütüne dev operasyon! 59 şüpheli yakalandı

Adana, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
ÖRGÜTE ÜYE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
"OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.