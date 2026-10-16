22 ilde DEAŞ terör örgütüne dev operasyon! 59 şüpheli yakalandı

"OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör