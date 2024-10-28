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Giriş Tarihi: 28.10.2024 23:52 Son Güncelleme: 29.10.2024 05:46

22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de 22 yaşındaki bir genç, otel odasında ölü bulundu. Gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde, olay saat 16.50 meydana geldi. Furkan Şayir (22) bir gün önce otele yerleşti. Ertesi gün kendisinden haber alamayan otel çalışanları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından Şayir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili araştırması devam ederken, gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
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