22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde, olay saat 16.50 meydana geldi. Furkan Şayir (22) bir gün önce otele yerleşti. Ertesi gün kendisinden haber alamayan otel çalışanları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde gencin cansız bedeni ile karşılaştı.