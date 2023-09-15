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Giriş Tarihi: 15.9.2023 15:42 Son Güncelleme: 15.9.2023 16:25

22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli Körfez İlçesinde meydana gelen motosiklet kazası sonrası, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Ahmet Dönerler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

Körfez İlçesi Fatih Mahallesinde, 07 Eylül 2023 akşamı meydana gelen trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek belediye otobüsünden inen bir kadın yolcuya çarparken motosikletten düşen ağır yaralı 22 yaşındaki Ahmet Dönerler, tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Dönerler, Körfez Güney mahallesi Hacı Muharrem Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası cenaze namazı sonrasında Körfez mezarlığında toprağa verilecek.

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22 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti
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