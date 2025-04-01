22 yaşındaki Şükrü Keleş’i serum mu öldürdü? Son sözleri ’Kolum yanıyor, serumu çıkartın’ oldu!

'O ANDA O İĞNE YAPILMIŞ OLSAYDI ÇOCUĞUM ŞU AN YAŞAYACAKTI'

Davacı olduklarını belirten baba Yaşar Keleş, "Gerekli soruşturmalara başlandı. Hastaneden kamera görüntüleri alındığı söylendi. Şu an avukatımız da takip ediyor ve e-nabızdan doktorun yabancı olduğunu öğrendik. Yanlış hatırlamıyorsam Özbek bir doktor olduğunu tespit ettik. Canlar bu kadar ucuz olmamalı. Özellikle özel hastanelerde yapılan işlemlerin ticaret olduğunu düşünüyorum. Herkesin dikkat etmesini istiyorum. Bir can yandı bir can daha yanmasın. Sarı serum kesinlikle değil beyaz zaten, resmi de var. Başka bir doktor, sarı serum olmadığını onayladı" ifadelerini kullandı.

'TAMAMEN İHMAL OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Baba Yaşar Keleş, "Hastanede kendisini başhekim olarak tanıtan bir doktor 08.30 gibi görüştüğümüzde; bir doktorun göğüs hastalıkları uzmanı, bir doktorun da anestezi uzmanı olduğunu belirtti. Yoğun bakım uzmanının izinli olduğunu söyledi. Bize yoğun bakımdan sordum, göğüs hastalıkları uzmanını tanıttı. Yalnız benim dikkatimi çeken şu; yoğun bakımdan sorumlu doktor, biz sevke gittiğimizde aşağıda göğüs hastalıklarına bakıyordu. Şunu merak ediyorum. Yoğun bakımdan sorumlu bir doktor yoğun bakımda mı olması gerekiyor hastanede, odasında farklı bir muayene mi yapması gerekiyor? İkinci sorum da, 'Tomografi çekildi, nöroloji uzmanına göstereceğiz' diyorlar. Nöroloji uzmanı izinli. Kime gösterdiler, nasıl gösterdiler? Bize beyinde herhangi bir hasar oluşmadığını söylediler fakat Cerrahpaşa'ya sevk ettiğimizde 'Beynin büyük bir hasar aldığını' söylediler. Zaten cuma günü beyin ölümü gerçekleşti, cumartesi akşamı da kalbi durdu. Burada beyinden aldığı bir hasar var ama özel hastanenin söylemiş olduğu beyninde hasar yok. Tomografiye kim baktı da bize beyinde hasar yok diyorlar. Nöbet geçirdiğini, nöbetin neden geçirdiğini araştırdıklarını söylüyorlar. Bizim uzmanlarımız var, cihazlarının yeni olduğunu söylüyorlar. Senin uzmanın var ama beyin tomografisine göğüs hastalıkları uzmanı mı baktı? Senin nöroloji uzmanı izindeyken kim baktı sonucunu söyledi? Onu da merak ediyorum. Burada tamamen ihmal olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar da mücadelemizi vereceğiz. Oğlum 22 yaşındaydı. Üniversite 1'nci sınıfa gidiyordu ama sonra okumadı dükkanda yanımdaydı, beraber çalışıyorduk. Soruşturma Büyükçekmece Savcılığı'nda. Başvurumuzu yaptık. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.