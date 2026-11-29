Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alınan dosyalarda önemli bulgular elde edildiğini duyurdu. Yıllar önce farklı nedenlere bağlanan üç ölümün cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

AYNI APARTMANDA ÜÇ ACI OLAY

Olayların geçmişi 2004 yılına uzanıyor. Kağıthane Sanayi Mahallesi Buğu Sokak'ta bulunan aynı apartmanda yaşayan Akyol ailesinin çocukları, yaklaşık 14 ay içerisinde farklı olaylarda hayatını kaybetti. İlk çocuk beşinci kattaki pencereden düşerek, ikinci çocuk evde çıkan yangının ardından yaşamını yitirirken, üçüncü çocuk ise kaybolduktan sonra öldürülmüş halde bulundu. Aile üyelerinin çocukların ölümlerini cinlere ve perilere bağlaması ise olayların yıllarca hafızalardan silinmemesine neden oldu.

İLK ÖLÜM 27 OCAK 2004'TE

Şüpheli ölümlerin ilki 27 Ocak 2004'te meydana geldi. Seyfettin ve Nahide Akyol çiftinin henüz 1 yaşındaki çocukları Özcan Akyol, yaşadıkları apartmanın beşinci katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada anne Nahide Akyol hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Yargılama sonucunda Akyol beraat etti.

İKİ AY SONRA İKİNCİ ÇOCUK ÖLDÜ

İlk olaydan yalnızca iki ay sonra, 16 Mart 2004'te aynı apartmanda bir başka çocuk daha hayatını kaybetti. Necmettin ve Ayşe Akyol çiftinin evinin yatak odasında çıkan yangında, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol yaşamını yitirdi. İlk incelemelerde küçük çocuğun dumandan zehirlenerek öldüğü değerlendirilirken, daha sonra yapılan araştırmalarda yangın başlamadan önce hayatını kaybetmiş olabileceğine ilişkin şüpheler ortaya çıktı. Anne Ayşe Akyol ve baba Necmettin Akyol gözaltına alındı ancak soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

ÖLÜMLERİ CİNLERE VE PERİLERE BAĞLADILAR

Aynı apartmanda kısa süre içerisinde iki çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine aile mercek altına alındı. Aile üyelerinin ise çocukların ölümlerinin arkasında cinlerin ve perilerin bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra aynı apartmanda yaşanan üçüncü ölüm, olayların seyrini değiştirdi.

KAYBOLAN ÇOCUĞUN CESEDİ TORBADA BULUNDU

22 Mart 2005'te Cemalettin ve Türkan Akyol çiftinin 3,5 yaşındaki çocukları Yusuf Akyol ortadan kayboldu. Küçük çocuğun cansız bedeni, apartmanın yakınında çarşafa sarılmış ve bir torbanın içerisine konulmuş halde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesinde çocuğun vücudunda kimyasal madde bulgularına rastlandı. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Yusuf'un katilinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı ancak cinayetin faili tespit edilemedi.

22 YIL SONRA DOSYALAR YENİDEN AÇILDI

Yıllarca faili meçhul kalan üç ölüm, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmalarıyla yeniden gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada eski ifadeler, olay yeri inceleme bulguları, otopsi raporları ve itfaiye kayıtları yeniden değerlendirildi. Dosyalar arasındaki bağlantılar araştırılırken yeni tanıkların da ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemelerde geçmişteki değerlendirmeleri değiştirebilecek önemli delillere ulaşıldı.

PENCEREDEN DÜŞMESİ FİZİKEN MÜMKÜN DEĞİLDİ

İlk hayatını kaybeden Özcan Akyol'un düştüğü belirtilen pencerenin yerden yüksekliğinin 90 santimetre olduğu tespit edildi. Henüz yeni yürümeye başlayan çocuğun fiziksel gelişimi ve olay yerindeki bulgular birlikte değerlendirildi. Küçük çocuğun kendi başına pencereye çıkıp düşmesinin ve yaklaşık 4 metre uzağa savrulmasının fiziksel olarak mümkün olmadığı yönünde değerlendirme yapıldı. Bu bulgu, yıllar önce kaza olarak kayıtlara geçen ölümle ilgili cinayet şüphesini güçlendirdi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Ferhat Akyol'un ölümüne ilişkin itfaiye ve otopsi raporları da yeniden incelendi. İtfaiye raporunda yangını başlatabilecek herhangi bir açık ateş veya enerji kaynağına rastlanmadığı belirlendi. Otopsi raporunda ise küçük çocuğun karbonmonoksit ya da başka bir toksik madde nedeniyle hayatını kaybettiğine dair bulgu bulunmadığı ortaya çıktı. Bu tespitler, Ferhat'ın ölümünün yangından önce gerçekleşmiş olabileceği şüphesini yeniden gündeme taşıdı.

ÇOCUĞUNU ARAYAN ANNEYİ OYALADIĞI İDDİASI

Yusuf Akyol cinayetine ilişkin dosyada ise Ayşe Akyol'un ifadeleri dikkat çekti. Soruşturmanın farklı aşamalarında çelişkili beyanlarda bulunduğu belirlenen Akyol'un, daha önce kendi el yazısıyla verdiği ifadeyi sonradan kabul etmediği tespit edildi. Yeniden dinlenen tanıkların anlatımları da şüpheleri artırdı. Tanıklar, Yusuf'un kaybolduğu gün Ayşe Akyol'un, çocuğunu arayan anne Türkan Akyol'u oyaladığını ve arama çalışmalarına engel olduğunu öne sürdü.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ DE İNCELENDİ

Soruşturmanın önemli delilleri arasında şüpheliler arasındaki telefon görüşmeleri de yer aldı. Görüşme kayıtları, tanık ifadeleri ve geçmişteki dosyalarda bulunan diğer delillerle karşılaştırıldı. Elde edilen bulguların birbiriyle örtüşmesi üzerine üç çocuğun ölümünün de cinayet olabileceği ve olayların arkasında Ayşe Akyol'un bulunduğu değerlendirildi.

3 AYRI TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayşe Akyol hakkında, kendi çocuğu Ferhat Akyol ile Özcan ve Yusuf Akyol'u öldürdüğü iddiasıyla üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Olaylardan haberdar oldukları ancak soruşturma makamlarına bilgi vermedikleri değerlendirilen 6 kişi hakkında da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla işlem yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Ayşe Akyol'un da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 22 yıl önce aynı apartmanda yaşanan üç çocuğun ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GÜRLEK: ZAMANIN GEÇMESİ CEZASIZLIĞA GEREKÇE OLAMAZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. Gürlek açıklamasında, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı. Geçmişte aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceklerini belirten Gürlek, hiçbir şüpheli ölümün aydınlatılmasından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör