23 ilde DEAŞ operasyonu: 119 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-10" operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonları düzenlendi."