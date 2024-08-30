Video Haber DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı | Video
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı | Video

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “Gürz-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı | Video

30.08.2024 | 08:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "Gürz-10" operasyonlarında 119 şüpheli yakalandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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