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Giriş Tarihi: 16.11.2024 16:35

23 yaşındaki Begüm hemşire evinde ölü bulundu!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki hemşire Begüm Tonguz’dan haber alamayan yakınları endişelenerek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı. İşte detaylar…

DHA
23 yaşındaki Begüm hemşire evinde ölü bulundu!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen olayda, özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 23 yaşındaki Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tonguz'un, yarın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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23 yaşındaki Begüm hemşire evinde ölü bulundu!
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