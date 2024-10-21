Konya’da 23 yaşındaki Muhammet Oğuzhan Yaşar’dan kahreden haber: Trafik tartışması canından etti!

Korkunç olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde bulunan pazar alanında meydana geldi. İddiaya göre lüks araçların satışını yaptığı öğrenilen galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar, trafikte seyir halindeyken şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle başka bir aracın sürücüsü ile tartışma yaşadı. Taraflar birbirlerini uyarırken yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şüphelilerden Batuhan B., Yaşar'ı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yaşar'da aracıyla olay yerinden ayrılıp, hastaneye gitmek istedi. Ancak aşırı kan kaybeden Yaşar, bilicini kaybedip, park halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Muhammet Oğuzhan Yaşar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 9 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.