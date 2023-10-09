Haberler Yaşam Haberleri 24 ilde 148 uyuşturucu tacirine gözaltı
Giriş Tarihi: 9.10.2023 10:58 Son Güncelleme: 9.10.2023 11:08

24 ilde 148 uyuşturucu tacirine gözaltı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin, uyuşturucu tacirlerine yönelik 21 ilde düzenlediği operasyonlarda 148 zehir taciri gözaltına aldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
24 ilde 148 uyuşturucu tacirine gözaltı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimleri, İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

148 ZEHİR TACİRİ GÖZALTINDA

Sokak satıcıları ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 148 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 310 kilogram metamfetamin, 152 kilo 800 gram esrar, 139 kilogram skunk, 817 kilogram kubar esrar ve 11 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kararlılık mesajı veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

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24 ilde 148 uyuşturucu tacirine gözaltı
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