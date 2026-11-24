İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentteki barajların 23 Kasım 2026 tarihli aktif doluluk oranlarını yayımladı. İzmir'in önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 40,10, Gördes Barajı'nda ise yüzde 27,50 olarak kaydedildi.

Beş barajın son ölçümleri şöyle:

Tahtalı Barajı: %40,10

Balçova Barajı: %35,16

Ürkmez Barajı: %63,61

Gördes Barajı: %27,50

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %52,04

Kentteki barajlar arasında en yüksek aktif doluluk oranı Ürkmez'de görülürken en düşük seviye Gördes'te ölçüldü. Tahtalı Barajı'nda kullanılabilir su miktarı yaklaşık 115 milyon metreküp, Gördes'te ise 120 milyon metreküp olarak açıklandı.