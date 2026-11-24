Kasım ayının son haftasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki barajların doluluk seviyeleri, ilgili su idarelerinin paylaştığı verilerle ortaya konuldu. Kış yağışlarının su kaynaklarına ne ölçüde katkı sağladığını görmek isteyen vatandaşlar için güncel ölçümleri yakından takip ediyor. İSKİ, ASKİ, İZSU ve BUSKİ tarafından açıklanan oranlar, dört büyükşehirdeki su rezervlerinin son durumunu gösteriyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 24 Kasım 2026 tarihli ölçümüne göre barajların genel doluluk oranı yüzde 61,38 olarak kaydedildi. İstanbul'un su kaynakları arasında Ömerli, Darlık, Terkos, Büyükçekmece, Alibeyköy ve Sazlıdere gibi önemli barajlar bulunuyor. 23 Kasım tarihli ölçüme göre genel baraj doluluk seviyesi 60,56 seviyesindeydi.
İSKİ'nin son verilerine göre barajların doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %79,63
Darlık Barajı: %91,71
Elmalı Barajı: %68,23
Terkos Barajı: %55,08
Alibey Barajı: %72,02
Büyükçekmece Barajı: %43,41
Sazlıdere Barajı: %45,79
Istrancalar Barajı: %40,13
Kazandere Barajı: %13,3
Pabuçdere Barajı: %7,77
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) 22 Kasım 2026 tarihli verilerine göre Başkent'teki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,05 olarak ölçüldü. Yaklaşık 1 milyar 454 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip barajlarda 524 milyon 398 bin metreküp su bulunuyor.
Barajlara göre doluluk oranları şöyle:
Kesikköprü Barajı: %100
Eğrekkaya Barajı: %56,53
Kurtboğazı Barajı: %51,65
Çubuk 2 Barajı: %51,62
Kavşakkaya Barajı: %42,02
Çamlıdere Barajı: %32,44
Akyar Barajı: %32,26
Peçenek Barajı: %25,97
Türkşerefli Barajı: %11,66
Kargalı Barajı: %10,70
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentteki barajların 23 Kasım 2026 tarihli aktif doluluk oranlarını yayımladı. İzmir'in önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 40,10, Gördes Barajı'nda ise yüzde 27,50 olarak kaydedildi.
Beş barajın son ölçümleri şöyle:
Tahtalı Barajı: %40,10
Balçova Barajı: %35,16
Ürkmez Barajı: %63,61
Gördes Barajı: %27,50
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %52,04
Kentteki barajlar arasında en yüksek aktif doluluk oranı Ürkmez'de görülürken en düşük seviye Gördes'te ölçüldü. Tahtalı Barajı'nda kullanılabilir su miktarı yaklaşık 115 milyon metreküp, Gördes'te ise 120 milyon metreküp olarak açıklandı.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) 23 Kasım 2026 verilere göre barajların ortalama doluluk oranı yüzde 73,93 oldu. Böylece kentin içme suyu kaynaklarında kasım ayının son haftasına girilirken yüksek bir doluluk seviyesi kaydedildi.
Bursa'nın su ihtiyacının karşılanmasında Doğancı ve Nilüfer barajları önemli rol üstleniyor.