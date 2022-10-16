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Giriş Tarihi: 16.10.2022

24 katlı rezidansta korkutan yangın

Fikirtepe’de 24 katlı bir rezidansın en alt katında başlayan yangın, dış cephe kaplaması üzerinden kısa sürede binanın en üst katına kadar ulaştı. Bina sakinleri hemen tahliye edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şans eseri can kaybı yaşanmadı

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
24 katlı rezidansta korkutan yangın
İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan 24 katlı lüks bir rezidansta dün akşam saat 21.10 sıralarında yangın çıktı. Binanın en alt katındaki havalandırma sistemine yakın bir noktada başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek dış cepheye sıçradı ve binanın üst katlarına kadar ulaştı. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, elektriği kesilen binada bulunanlar hızla tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti. Alevler itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının ilk belirlemelere göre klima motorlarından çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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24 katlı rezidansta korkutan yangın
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