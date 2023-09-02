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Giriş Tarihi: 2.9.2023 10:15 Son Güncelleme: 2.9.2023 10:45

243 ton kaçak akaryakıtla yakalandılar

İstanbul’da “Akaryakıt Kaçakçılığı” yapan 18 kişi, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtların sevkinde kullanılan 14 araca da el konuldu.

Emir SOMER Emir SOMER
243 ton kaçak akaryakıtla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir, Esenler, Pendik, Başakşehir, Sultanbeyli, Silivri, Eyüp Sultan, Üsküdar, Arnavutköy ve Ümraniye İlçeleri'nde akaryakıt kaçakçılarına yönelik seri operasyonlar düzenledi.

Piyasadan topladıkları atık madeni yağlar ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırarak işleme tabi tuttukları belirlenen ve "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan karışımlı akaryakıt imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtların sevkinde kullanılan 14 araca da el konuldu.

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243 ton kaçak akaryakıtla yakalandılar
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