25 ilde siber dolandırıcılara eş zamanlı operasyon! 44 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 48 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri sürüyor. Firari durumda bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.