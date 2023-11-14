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Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:25

2.5 kilograma yakın Bonzai ile suçüstü yakaladılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını iki kilo 326 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ile suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
2.5 kilograma yakın Bonzai ile suçüstü yakaladılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın düzenledi. A.Z.N. (22) ile A.Z.N. (24) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Üç parça halinde vakumlu poşetler içerisinde toplam ağırlığı iki kilo 326 gram olan sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 300 lira nakit para ele geçirildi.

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2.5 kilograma yakın Bonzai ile suçüstü yakaladılar
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