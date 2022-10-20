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Giriş Tarihi: 20.10.2022 09:12 Son Güncelleme: 20.10.2022 09:36

25 koyun telef oldu, bir otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya’da merkeze bağlı İlyasköy’de karayolundan geçen koyun sürüsüne peşpeşe iki otomobil çarptı. 25 koyun telef oldu, bir otomobildeki 4 kişi yaralandı.

FERHAT LAP FERHAT LAP
25 koyun telef oldu, bir otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya merkeze bağlı İlyasköy'de geç saatlerde çoban Mustafa Kürkçü'nün yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne peşpeşe iki otomobil çarptı. 25 koyun olay yerinde telef oldu. Çarpan ikinci otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Telef olan koyunlar yol kenarına çekildi. Sonra da pikaba yüklenerek köye götürüldü. Sürünün bekçiliğini yapan çoban köpeği yerde yatan koyunların başında sessiz şekilde kıvrılıp bekledi.

Koyunları telef olan yeğeninin yaklaşık 70 bin liralık zararının bulunduğunu anlatan Alaaddin Kürkçü, köyde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların meralarına güvenli bir şekilde geçmesi için geçit talep ettiklerini belirtti.

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25 koyun telef oldu, bir otomobildeki 4 kişi yaralandı
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