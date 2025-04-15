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Giriş Tarihi: 15.4.2025 09:37 Son Güncelleme: 15.4.2025 09:43

25 milyon ödemezsen kafana sıkarım dedi: 2 gün sonra villayı taradı...

İstanbul Beykoz’da iş adamı İ.Y.’yi arayan bir kişi ‘G.E.’ye 25 milyon lira borcunuz var ödemezsen gelip kafana sıkacağım’ diye tehdit etti. Aynı çete üyesi kişiler 2 gün sonra iş adamının ve komşusunun villasına kurşun yağdırdı. Olaydan sonra kaçıp bir otele saklanan şüphelilerden biri polisleri görünce balkondan çatıya atlayıp kaçmaya çalıştı. Gasp Büro Ekiplerince ablukaya alınan çatıda saklandığı kümeste yakalanan şüpheli ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
25 milyon ödemezsen kafana sıkarım dedi: 2 gün sonra villayı taradı...

Beykoz Görele Mahallesinde 22 Şubat günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabaha karşı 05:55 sıralarında ikiz villalara yönelik silahlı saldırı oldu. Villa sahibi Ç.B. polisi arayıp ihbarda bulundu. Ç.B. polise verdiği ifadede; 'Saat 05.55 sıralarında yatak odasının içerisinde ki banyo kısmında bulunan camda patlama sesi duyarak uyandığını, tavan kısmında tahribat ve banyo içerisinde yerde 1 adet mermi çekirdeği gördüğünü, husumetli olduğu kimsenin olmadığını beyan etti.

ÖDEMEZSEN KAFANA SIKACAĞIM

İkiz villalardan diğerinin sahibi iş adamı İ.Y. ise polise verdiği beyanında 2 gün önce tanımadığı numaradan arayan bir kişinin G.E. isimli şahsa 600.000 yaklaşık 25 milyon lira borcunuz var ödemezsiniz gelip kafana sıkacağım dediğini, başka kimseden tehdit almadığını beyan etti.

1 GÜN ÖNCE KEŞFE GELMİŞLER

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Şüphelilerin olaydan bir gün önce keşif amaçlı villaların etrafına geldikleri tespit edildi.

ÇATIYA ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

İncelenen görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Beyoğlu, Esenyurt, Şişli ve Sarıyer'de adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Beyoğlu'ndaki bir otelde olduğu belirlenen şüpheli Hebun Y. polislerin geldiğini görünce otelin balkonundan karşı binanın çatısına atladı. Çatıların üzerinden koşarak kaçmaya çalışan şüpheli yaklaşık 2 saat süren bir arama sonucu saklandığı kümeste yakalandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri o gece Hebun Y., Baran A. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hebun Y. ve Baran A. tutuklandı.

İŞ ADAMINA ESKİ ORTAKTAN KURŞUN

Öte yandan olayla ilgili yapılan çalışmalarda İ.Y. ile G.E.'nin daha önceden ortak iş yaptıkları ikili arasında alacak verecek meselesinden sorun olduğu öne sürüldü. Şüpheliler talimatı G.E.'den almadıklarını öne sürdüler.

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25 milyon ödemezsen kafana sıkarım dedi: 2 gün sonra villayı taradı...
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