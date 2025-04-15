25 milyon ödemezsen kafana sıkarım dedi: 2 gün sonra villayı taradı...

Beykoz Görele Mahallesinde 22 Şubat günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabaha karşı 05:55 sıralarında ikiz villalara yönelik silahlı saldırı oldu. Villa sahibi Ç.B. polisi arayıp ihbarda bulundu. Ç.B. polise verdiği ifadede; 'Saat 05.55 sıralarında yatak odasının içerisinde ki banyo kısmında bulunan camda patlama sesi duyarak uyandığını, tavan kısmında tahribat ve banyo içerisinde yerde 1 adet mermi çekirdeği gördüğünü, husumetli olduğu kimsenin olmadığını beyan etti.
ÖDEMEZSEN KAFANA SIKACAĞIM
İkiz villalardan diğerinin sahibi iş adamı İ.Y. ise polise verdiği beyanında 2 gün önce tanımadığı numaradan arayan bir kişinin G.E. isimli şahsa 600.000 yaklaşık 25 milyon lira borcunuz var ödemezsiniz gelip kafana sıkacağım dediğini, başka kimseden tehdit almadığını beyan etti.
ÇATIYA ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
İncelenen görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Beyoğlu, Esenyurt, Şişli ve Sarıyer'de adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Beyoğlu'ndaki bir otelde olduğu belirlenen şüpheli Hebun Y. polislerin geldiğini görünce otelin balkonundan karşı binanın çatısına atladı. Çatıların üzerinden koşarak kaçmaya çalışan şüpheli yaklaşık 2 saat süren bir arama sonucu saklandığı kümeste yakalandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gasp Büro Amirliği ekipleri o gece Hebun Y., Baran A. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hebun Y. ve Baran A. tutuklandı.
İŞ ADAMINA ESKİ ORTAKTAN KURŞUN
Öte yandan olayla ilgili yapılan çalışmalarda İ.Y. ile G.E.'nin daha önceden ortak iş yaptıkları ikili arasında alacak verecek meselesinden sorun olduğu öne sürüldü. Şüpheliler talimatı G.E.'den almadıklarını öne sürdüler.