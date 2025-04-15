25 milyon ödemezsen kafana sıkarım dedi: 2 gün sonra villayı taradı...

Beykoz Görele Mahallesinde 22 Şubat günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sabaha karşı 05:55 sıralarında ikiz villalara yönelik silahlı saldırı oldu. Villa sahibi Ç.B. polisi arayıp ihbarda bulundu. Ç.B. polise verdiği ifadede; 'Saat 05.55 sıralarında yatak odasının içerisinde ki banyo kısmında bulunan camda patlama sesi duyarak uyandığını, tavan kısmında tahribat ve banyo içerisinde yerde 1 adet mermi çekirdeği gördüğünü, husumetli olduğu kimsenin olmadığını beyan etti.