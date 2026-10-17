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Giriş Tarihi: 17.10.2026 10:41

2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzun süredir merakla beklenen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin tamamlandığını duyurdu. Bu pazar gecesi, yeni haftanın ilk dakikalarında trafiğe açılacak olan otoyol 2,5 saatlik seyahat süresini tam 18 dakikaya indiriyor. İşte, açılış saati ve güzergah.

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor
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Mersin için müjdeli haber geldi ve tarih verildi. Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun en kritik etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde yapım çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Vatandaşların seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak bu hamle için heyecan dorukta.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

52 KİLOMETRELİK DEV ETAP

Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı tamamen rahatlatacak olan Çeşmeli-Kızkalesi kesimi, 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğa sahip. Proje kapsamında bölgenin coğrafi zorluklarını aşmak için devasa mühendislik yapıları hayata geçirildi:

  • 10 köprülü kavşak
  • 7 tünel
  • 5 viyadük
  • 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, birer adet bakım işletme ve tünel işletme merkezi
2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

Projenin resmi açılış töreninin ise ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

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2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

2,5 SAATLİK YOL 18 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Özellikle yaz aylarında artan turizm hareketliliğiyle birlikte 2,5 saate kadar çıkan seyahat süresinin bu projeyle tarihe karışacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

Mevcut D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasının sağlanacağı, ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimin de son derece kolaylaşacağı kaydedildi.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

"Mersin'in turizm bölgelerini mevcut otoyol ağına bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacağız. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıyacağız."

2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

YILLIK 3 MİLYAR 20 MİLYON LİRA TASARRUF

Projenin sadece zaman açısından değil, ülke ekonomisi ve çevre açısından da büyük kazançlar sağlayacağı açıklandı. Yıllık olarak zamandan 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca karbon emisyonunun yılda 17 bin ton azaltılacağı öngörülüyor.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

Uluslararası ulaştırma koridorları açısından da büyük önem taşıyan otoyol; Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına çok güçlü bir altyapı desteği sunacak:

2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

"Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz."

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor
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