2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

Mersin'in kıyı kesimlerindeki ulaşımı tamamen rahatlatacak olan Çeşmeli-Kızkalesi kesimi, 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğa sahip. Proje kapsamında bölgenin coğrafi zorluklarını aşmak için devasa mühendislik yapıları hayata geçirildi:
Özellikle yaz aylarında artan turizm hareketliliğiyle birlikte 2,5 saate kadar çıkan seyahat süresinin bu projeyle tarihe karışacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Mevcut D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasının sağlanacağı, ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimin de son derece kolaylaşacağı kaydedildi.
"Mersin'in turizm bölgelerini mevcut otoyol ağına bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacağız. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanıyacağız."
Projenin sadece zaman açısından değil, ülke ekonomisi ve çevre açısından da büyük kazançlar sağlayacağı açıklandı. Yıllık olarak zamandan 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca karbon emisyonunun yılda 17 bin ton azaltılacağı öngörülüyor.
Uluslararası ulaştırma koridorları açısından da büyük önem taşıyan otoyol; Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına çok güçlü bir altyapı desteği sunacak:
"Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz."