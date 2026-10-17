2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Pazar gecesi açılıyor

YILLIK 3 MİLYAR 20 MİLYON LİRA TASARRUF

Projenin sadece zaman açısından değil, ülke ekonomisi ve çevre açısından da büyük kazançlar sağlayacağı açıklandı. Yıllık olarak zamandan 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca karbon emisyonunun yılda 17 bin ton azaltılacağı öngörülüyor.