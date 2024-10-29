25 yaşında baba katili olmuştu! Sanığa 24 yıla kadar hapis talebi

Erzurum'da, babasını öldürdüğü iddia edilen Muhammet Tuğra A. hakkında hazırlanan iddianamede 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameye göre, baba Fahrettin A. ile aralarında iş anlaşmazlıkları bulunan ve geçmişten gelen ailevi sorunlar yaşayan Muhammet Tuğra A., olay günü babasıyla yüzleşmek üzere Mersin'den Erzurum'a gelerek ofisinde bekledi. Babasının iş yerine girmesiyle aralarında tartışma çıktı. Sanık, kendisine saldırdığı iddiasıyla babasını silahla vurdu.

Erzurum'da husumetli olduğu babasını öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Mayıs'ta Çaykara Caddesi'ndeki iş yerinde babası Fahrettin A.'yı silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muhammet Tuğra A. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve iddianameyi hazırladı. İddianame, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın babası ile turizm işlerini yürüttüğü, Mersin'de yaşayan sanığın ara ara babasının yanına gelerek işlerin takibini gerçekleştirmeye çalıştığı, sanık ile babası arasında önceye dayalı ailevi ve maddi problemlerden kaynaklı çok sayıda tartışmalarının olduğu belirtildi. Sanığın Mersin'den olaydan bir gün önce Erzurum'a geldiği ve kimseye haber vermediği, babasıyla yüzleşmek için kaldığı iş yerine önceden hazırlık yaparak girip gelmesini beklediği anlatılan iddianamede, sanığın babasının ofise girmesiyle eylemini gerçekleştirdiği kaydedildi. İddianamede, savunmasına yer verilen sanık Muhammet Tuğra A. olay günü babasının iş yerinde olmadığı sırada ofise gelerek babasını beklediğini söyledi.

Ne kadar ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Babası gelene kadar oyalandığını ve annesiyle görüntülü görüştüğünü anlatan A, şunları ifade etti: "Babam içeri girmesiyle Erzurum'a geldiğimi öğrendi. Annemle ağız dalaşına girdi. O sırada öfkesiyle masaya yumruğunu vurdu, boğazımı sıktı, elleriyle boğazlayarak cama kadar götürdü. O esnada elini beline attığını gördüm. Bana ateş edeceğini anlar anlamaz saldıracağını anlayarak babam hamle yapmadan silahı alarak karşı duvara doğru ateş ettim, 'Yapma baba' diyerek bağırdım. Can havliyle ne kadar ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Babam üzerime gelerek saldırmak istedi. Bunu önlemek amacıyla ateş etmeye devam ettim. Babamın koridor kısmına doğru yere düştüğünü gördüm. Nabzını kontrol ettim, yaşaması için gerekli kontrolleri yaptım. Ekiplerin gelmesi üzerine teslim oldum. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı."

Babası tarafından kardeşinin cinsel istismara uğradığını iddia etti

Sanık A, anlatacağı önemli şeyler olduğuna dair verdiği dilekçe üzerine yeniden verdiği ifadede, kardeşi E.K.A'nın babası tarafından cinsel istismara uğradığını anlattığını öne sürdü. Bu olaydan dolayı çok üzüldüğünü bildiren sanık A, "Kendime gelemedim, 3 gün boyunca uyuyamadım. Babamla yüzleşmek istememe rağmen sürekli reddetti. Kendisiyle denk geldiğim olay günü 'Yapmışsam yapmışım sana mı hesap vereceğim' dedi. Eylemim hedef gözetmeksizin rastgele ateş etmem neticesinde olmuştur" dedi.

İddianamede yer alan kamera kayıtlarına göre, 22 Mayıs gecesi sanığın saat 21.44'te kıyafet değiştirerek elindeki poşeti merdiven basamağına bıraktıktan sonra ofisine girdiği, 23.41'de ise maktulün ofise giriş yaptığı belirtildi. 23 Mayıs günü saat 00.07'de polislerin kapı ziline bastığı, ardından 00.18'de kapının üzerine asılı olan anahtarla kapıyı açmaya çalıştıkları ancak sürgü nedeniyle kapının açılmadığı, 00.30'a kadar sanıkla kapı arkasından iletişim kurularak kapıyı açması için ikna edilmeye çalışıldığı ve sonunda sanığın kapıyı açmasıyla yakalandığı ifade edildi. İddianamede ayrıca, maktulün ofise girmesiyle birlikte sanık arasında bir tartışmanın başladığı, kısa süre içinde arbedenin yaşandığı ve maktul vurulduktan sonra sekreteri S.Y.'yi arayarak yardım istediği bilgisi yer aldı. S.Y.'nin telefonu açtığında silah sesi ve "yapma" şeklinde bir ifadeyi duyduğu, böylece maktulün hayatını kaybettiği ana telefonla şahit olduğu kaydedildi. Sanığın olay anında annesi E.A. ile de görüntülü konuştuğu, E.A.'nın bu görüşmede sanık ile maktul arasındaki tartışmalara ve silah seslerine tanık olarak öldürme olayını bizzat duyduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın olay günü bir arkadaşına "Babamın kardeşime yaptıklarını soracağım" şeklinde ifade kullandığı, polislere kapıyı açmayarak silahla intihar etmek istediği ve olay yerinde "Hayatım bitti, size zarar gelmesin" dediği bilgileri yer aldı. Sanığın ifadesi, olayın gerçekleşme şekli ve tüm delillerin birlikte değerlendirildiği iddianamede, şu değerlendirme yapıldı: "Olayın gelişimi incelendiğinde, sanığın olaydan bir gün önce geldiği, iş yerine girişini kolaylaştırdığı ve silah temin ettiği; böylece maktulü planlı bir şekilde silahla kasten öldürdüğü anlaşılmaktadır. Dosyadaki deliller, sanığın erkek kardeşi E.K.A.'nın babası tarafından çeşitli tarihlerde istismara maruz kaldığını ve sanığın bu durumu öğrenmesinin kendisinde derin bir üzüntü ve öfke yarattığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle sanığın, haksız tahrik altında bu eylemi gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır."

Sanık Muhammet Tuğra A. hakkında, "Üstsoy ya da altsoydan birine karşı tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.