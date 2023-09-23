25 yaşındaki araca teklif yağıyor: İşte sebebi!

'SATILIK MI DİYE ARIYORLAR'

"Aracın arkasına özellikle satılık değildir yazdım. Önde de telefon numaram var. Ben elektrikçiyim. Nereye gitsem mazeret olmasın diye koyuyorum. Yanlış park edince arıyorlar. Bu sefer aradıklarında arabayı mı çekeyim diye düşünüyorum. Bu sefer iyice biz polemiğe girmeye başladık. Çünkü abi araba satılık mı diye arıyorlar. Telefon numarasını kaldıracağız ya da buna bir çözüm bulmamız lazım dedim. En son baktım arabanın arkasına satılık değil yazdım. Bu sefer de iş terse döndü. Niye satmıyorsun diye arıyorlar. Aracın bir sıkıntısı yok. Soran ve talep olduğu için yazmaya mecbur kaldım. Yolda selektör yapıp durduruyorlar. Arabaya ne istiyorsun diyorlar. Arabanın arkasını gösteriyorum. En son bunu yazınca talep etmez dedik ama daha da çoğaldı. Yazmamızın amacı o" diye konuştu.