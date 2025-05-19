Haberler Yaşam Haberleri 25 yaşındaki İbrahim’e ne oldu? Sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltında! Evde korkunç manzara
Giriş Tarihi: 19.5.2025 11:11 Son Güncelleme: 19.5.2025 11:54

25 yaşındaki İbrahim’e ne oldu? Sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltında! Evde korkunç manzara

Vahşetin adresi Muğla’nın Fethiye ilçesiydi. İbrahim Solak (25), evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirlenen 3 şüpheli Manisa'da gözaltına aldı. İşte detaylar

DHA
25 yaşındaki İbrahim’e ne oldu? Sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltında! Evde korkunç manzara

Kan donduran olay, dün gece, Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine İbrahim Solak'ın evine sağlık ve polis ekipleri yollandı. Eve giren polisler, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. İbrahim Solak'ın olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polis, güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheliyi Manisa'da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişinin, öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi. Öte yandan, normalde motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak'ın otellerde çalışmak için Denizli'den bir süre önce Fethiye'ye geldiği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı...

ARKADAŞINA GÖNDER
25 yaşındaki İbrahim’e ne oldu? Sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltında! Evde korkunç manzara
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz