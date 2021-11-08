Magazin dünyasından son dakika haberleri... Ünlü manken Dilara Kurşun (25) geçtiğimiz Mayıs ayında ayrılmak istediği 28 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından "son buluşma" bahanesiyle aracına bindirip ormanlık alana götürdü. Adeta dehşeti yaşayan manken Dilara Kurşun ormanda eski erkek arkadaşının cinsel saldırısına maruz kaldı. Elinden kurtularak kaçtığı eski sevgiliyle hukuk önünde hesaplaşmak isteyen Kurşun yargıya her şeyi bir bir anlattı. İşte çarpıcı son dakika haberinin detayları...