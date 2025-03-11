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Giriş Tarihi: 11.3.2025 15:27 Son Güncelleme: 11.3.2025 15:34

25 yıllık mesleğine alerjisi varmış: Yeni bir meslek arayışında!

Ordu’da yaşayan çiçekçi Mevlüt Kovan, bir süre önce hastaneye gitti. Yaptırdığı test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisinin olduğunu öğrendi. Yeni bir meslek arayışına başlayan Kovan, yaşadıklarını şöyle özetledi...

İHA
25 yıllık mesleğine alerjisi varmış: Yeni bir meslek arayışında!
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan (42), Kovid-19 salgını sürecinde tedavi gördü, yakın bir tarihte de domuz gribine yakalandı. Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine alerji testi yaptırdı.

TEST SONUCU 25 YILLIK MESLEĞİNE ALERJİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğu belirlenen Kuvan, sonuca inanamayınca yeniden test yaptırdı ancak sonuç değişmedi. Kuvan, 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu ve sağlığını bozduğunu, iş yerinde sürekli olarak yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluğun bundan kaynaklandığını anladı.

Alerjisi olduğu 25 yıllık mesleğini bırakıp, farklı bir sektöre yerleşecek | Video

"YENİ BİR MESLEK ARAYIŞINDAYIM"
25 yılını verdiği mesleğini alerjisi olduğu için bırakmak zorunda kalacağını aktaran ve bu nedenle yeni bir iş arayışında olduğuna dikkat çeken Kuvan, "23 Eylül 2024 yılında bir alerji testi yaptırdıktan sonra çiçekçilik hayatı bana hastalıklar getirdi, mesleğimin beni hasta yaptığını öğrendim. Bu hayatımdaki en ilginç olaylardan bir tanesiydi. 25 yılımı vermiş olduğum mesleğin ciğerlerime ve bana zarar verdiğini öğrendim. Bununla birlikte psikolojik sorunlar ve yeni bir meslek arayışına başladım" dedi.

Alerjinin kendisinde uykusuzluk başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olduğunu kaydeden Kuvan, "Oksijen ve karbondioksit verdiği için bir hayli sorun yaşıyorum, sürekli hastaneye gitmek zorunda kalıyorum, ilaç kullanıyorum, bu nedenle de mesleğini bırakmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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25 yıllık mesleğine alerjisi varmış: Yeni bir meslek arayışında!
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