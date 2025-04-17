250 bin dolara infaz

Türkiye'nin uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aradığı Mehmet Nezir İşlek, 2022'de yakalandığı Yunanistan'da, uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak Korydallos Cezaevi'ne kondu. Ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. İddiaya göre uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'nin en organize kapkaç çetesi lideri Nedim S. tarafından tehdit edilen İşlek, sürekli gizlenip, yakın korumayla geziyordu. Nedim S.'nin infaz emri üzerine Yunanistan'a giden, Türkiye'de birçok suçtan aranan Nihat Çakar (23), Barış Solak (30) ve Amed Berat Hacı (31), Yunan polisi tarafından yakalanarak Viotia'nın Oinofyta kentindeki Sığınmacılar İçin Kontrollü Geçici Barınma Kampı'na yerleştirildi.



Nedim S.

KAMPTAN KAÇTILAR

İddiaya göre Nedim S.'ye köstebek olarak çalışan İşlek'in yakın koruması, 5 Kasım 2024 günü, dışarıya çıkıp bir kafeye gideceğini bildirdi. Bunun üzerine kamptan kaçan 3 tetikçi, İşlek'i, otomobiline bindiği sırada 9 kurşunla öldürdü. Karşılığında 250 bin dolar alan 3 tetikçi, kayıplara karıştı. Saldırganların olayın hemen ardından Türkiye'ye geri döndükleri iddia edildi.