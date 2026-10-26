26 Ekim-1 Kasım haftalık burç yorumları: Aşk, para ve kariyerde burçları neler bekliyor?

Akrep burcu (24 Ekim-22 Kasım)

Aşk: Duygularınızı ve ilişkilerinizden beklentilerinizi daha yakından değerlendirebilirsiniz. Partnerinizle açık bir konuşma yapmak, uzun süredir aklınızda olan konuları netleştirmenize yardımcı olabilir.

Para: Maddi hedeflerinizi yeniden ele almak ve harcama alışkanlıklarınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Büyük kararlar öncesinde ayrıntıları kontrol etmek faydalı olacaktır.

Kariyer: Kişisel hedeflerinizi belirlemek ve tamamlanmamış işlere yönelmek ön plana çıkıyor. İletişimde yanlış anlaşılmaları önlemek için mesajları ve planları dikkatle gözden geçirebilirsiniz.