26 Ekim Boğa Dolunayı dönüm noktası olacak: Bu 4 burç için yeni bir devir başlıyor!

Ekim ayının en sert ve dönüştürücü gökyüzü olaylarından biri olan Boğa Dolunayı, 26 Ekim gecesi zirve noktasına ulaşıyor. Güneş'in tutkulu ve araştırmacı Akrep burcundaki seyriyle karşı karşıya gelen bu dolunay; hayatımızdaki maddi dengeleri, öz değer algımızı ve ikili ilişkilerdeki güven unsurlarını doğrudan mercek altına alacak. Astrologların "netleşme ve yüzleşme dönemi" olarak tanımladığı bu süreçte, uzun süredir askıda kalan pek çok konu nihai sonuca bağlanıyor.