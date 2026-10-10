26 Ekim Boğa Dolunayı dönüm noktası olacak: Bu 4 burç için yeni bir devir başlıyor!

Ekim ayının en sert ve dönüştürücü gökyüzü olaylarından biri olan Boğa Dolunayı, 26 Ekim gecesi zirve noktasına ulaşıyor. Güneş'in tutkulu ve araştırmacı Akrep burcundaki seyriyle karşı karşıya gelen bu dolunay; hayatımızdaki maddi dengeleri, öz değer algımızı ve ikili ilişkilerdeki güven unsurlarını doğrudan mercek altına alacak. Astrologların "netleşme ve yüzleşme dönemi" olarak tanımladığı bu süreçte, uzun süredir askıda kalan pek çok konu nihai sonuca bağlanıyor.
Boğa-Akrep aksında gerçekleşecek olan bu dolunay; maddi kaynaklar, birikimler, öz değer duygusu ve ilişkilerdeki güven arayışını ön plana çıkarıyor. Belirsizliklerin netleşeceği bu süreçte, uzun süredir ertelenen kararların alınması ve konfor alanından çıkılması gerekebilir.
Boğa: Tam karşıt burcunuzda gerçekleşen bu dolunay, doğrudan kişisel hayatınızı ve ikili ilişkilerinizi etkiliyor. Hayatınızda net kararlar alabilir, uzun süredir devam eden belirsizlikleri sonlandırabilirsiniz.
Akrep: İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik konuları gündeminizde. Güven sorgulamalarının artabileceği bu dönemde, krizleri fırsata çevirmek ve yeni sözleşmelere imza atmak mümkün.
Aslan: Kariyer ve toplum önündeki statünüzü etkileyen bir süreç. İş hayatınızda beklediğiniz bir netleşme yaşanabilir, görev değişimleri veya radikal kararlar gündeme gelebilir.
Kova: Ev, aile ve yerleşim konuları odağınızda. Taşınma, mülk edinme veya aile içi ilişkilerde uzun süredir askıda kalan meseleler çözüme kavuşabilir.
Astrologlar, dolunay günlerinde ani ve duygusal kararlar almaktan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle büyük ölçekli yatırımlar, borç alma-verme süreçleri ve radikal ilişki kararları için gökyüzünün sakinleşmesini beklemekte fayda var