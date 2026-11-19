Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki 26 katlı binanın 10'uncu katında, geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (32), 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Yangınla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden inşaat mühendisi ve müteahhit B.Y., inşaat mühendisi İ.K., müteahhit K.D. ve yapı denetim şirketi sahibi inşaat mühendisi Y.S.K., tutuklandı. 4'ü tutuklu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, yangının binanın şaft boşluğundan geçen elektrik iletim hattının 10'uncu kattaki metal gövdesinde oluşan deformasyon nedeniyle, aşırı ısınma ve gevşek bağlantı sonucu meydana gelen "şase patlaması" ile başladığı tespit edildi.

Yapıdaki eksiklikler ile denetim ve bakım ihmalleri bulunduğu belirtilerek; müteahhit, yapı denetim firması sahibi, asansör bakım firması sahibi ve site yöneticisinin de aralarında olduğu 13 şüpheli hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müşteki aileler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanıklara söz verdi.

"SIK SIK ARIZA MEYDANA GELİYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen apartman görevlisi Ö.Ö., asansörlerde sık sık arıza meydana geldiğini belirterek, "Bina yeni olduğu için asansörler bozuluyordu. Yangının elektrikten kaynaklandığını duydum ancak bunun dışında bir bilgim yok. Binada sürekli tadilat yapılıyordu. Ben işe başladığımdan beri tadilatlar bitmiyordu. Asansörcü geldi, asansörün içine girerek bakımını yaptı. Yöneticiye bilgi vereceklerini söylediler. Ben de mesaj atarak asansörde sıkıntılar olduğunu bildirdim" ifadelerini kullandı.

"ACİL BUTONLARI KALDIRILMIŞ"

Binanın elektrik tesisatını yapan taşeron firma yetkilisi tanık E.T. ise, kaçak akım rölelerinin hepsinin söküldüğüne dikkat çekerek, "2016 yılında teklif vermiştik. 2019 veya 2020 yılında, pandemiden önce teslim yaptık. Eksiksiz olarak teslim ettik çünkü TEDAŞ bunları kabul etmez. Elektrik projesinde neyin nereden geçeceği gösterilir. Ben kafama göre şurada boşluk varmış, ben şunu halledeyim gibi bir durum olmaz. Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi kalibrasyonun yapılmaması. Kaçak akım rölelerinin hepsi sökülmüş. Otomatik acil butonları kaldırılmış. Yani o kadar çok değişiklik varmış ki, duyumum bunlar tamamen. Çünkü 2020'den sonra bir daha gitmedim. Müteahhitle olan anlaşmadan dolayı malzemeleri kendim aldım. Bana para veriliyordu, ben de alıyordum. Montaj malzemelerine kadar olan bölüm bize ait" dedi.

"SİGORTALAR SÜREKLİ ATIYORDU"

Binada yaşanan teknik sorunlara dikkat çeken tanık B.D., "Binaya taşındığımızdan beri sürekli sorunlarla uğraşıyorduk. Binanın teknik sorunlarıyla ilgili birçok sıkıntı yaşadık. İki kış boyunca kalorifer sistemini düzgün çalıştırmaya uğraştık. Yaklaşık 2 yıl sonra kalorifer tesisatının ters bağlandığını tespit ettik. Sıcak suyun girmesi gereken yere soğuk su, soğuk suyun girmesi gereken yere ise sıcak su bağlanmış. Binanın yalıtımıyla ilgili de büyük problemlerimiz vardı. 2021 yılında binaya taşındığımızda 3 asansörden yalnızca biri çalışıyordu. Asansörlerde sürekli arızalar meydana geliyordu. Özellikle sigortalar sık sık atıyor, bu nedenle asansörler çalışmıyordu. Asansör bakımını yapan görevliye durumu defalarca bildirdik. Sigortaların değiştirilmesini ve arızaların giderilmesini istedik ancak sorunlar devam etti" şeklinde konuştu.

"BAŞLANGIÇTA BU GÖREVİ ALMAK İSTEMEDİK"

Tanık A.C.C. ise "O dönemde kooperatif üyelerinden oluşan bir yönetim vardı. Binada oturanlar arasında daha genç olduğumuz için yönetim görevini bizim üstlenmemizi istediler. Ancak başlangıçta biz de bu görevi almak istemedik. Çünkü binada çok fazla sorun vardı. Yönetimi devraldıktan sonra olağan ve olağanüstü toplantılar düzenledik. Binada özellikle asansörlerden kaynaklanan sıkıntılar yaşanıyordu. Arıza meydana geldiğinde asansör firmasını çağırıyor, gerekli müdahalelerin yapılmasını istiyorduk" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN ÖLÜM SESİNİ, HIRILTISINI DUYDUM"

Yangında eşi ve 3,5 aylık oğlunu kaybeden Mustafa Şahin, sorumluların cezalandırılmasını talep ederek, "Bir buçuk yıl oldu eşimi ve üç buçuk aylık oğlumu kaybedeli. Hala bu duruşma sürüyor ve bir yol kat edemedik. Kim suçlu, kim değil? Herkes suçu üstünden atmaya çalışıyor. Benim eşim, çocuğum toprağın altında çürürken ben de burada çürüyorum. Ama suçlular cezalarını çekmiyorlar. Benim de evladım vardı. Ben de ona bakmak zorundaydım ama henüz üç buçuk aylıkken kaybettim oğlumu. 22'nci katta oğlumu ellerinden ve ayaklarından tutarak camdan dışarıya sallandırdım. Belki az da olsa hava alır, biraz rahat eder, kurtulur umuduyla saatlerce orada bekledim. Ben oğlumun ölüm sesini, hırıltısını duydum. Ben her gün bu acılarla yaşıyorum. O yüzden bir an önce ne gerekiyorsa yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen cevabın henüz gelmediği, Başkent Elektrik'ten ise istenen bilgi ve belgelere kısmen yanıt verildiği belirtildi. Taraf avukatları taleplerini mahkemeye iletti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki eksik hususların giderilmesine, sanıklar hakkındaki il dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Şubat 2027'ye erteledi.