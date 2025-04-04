Haberler Yaşam Haberleri 27 ilde FETÖ operasyonu! 73 gözaltı, 48 tutuklama
Giriş Tarihi: 4.4.2025 16:18 Son Güncelleme: 4.4.2025 16:20

27 ilde FETÖ operasyonu! 73 gözaltı, 48 tutuklama

Türkiye genelinde, FETÖ’nün yeniden yapılanma çabalarına karşı kararlılıkla sürdürülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Jandarma ve Emniyet birimlerince 27 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütünün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Güncel Yapılanması” içinde faaliyet gösteren, örgütün kripto haberleşme ağı ByLock’u kullanan, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt yöneticileriyle irtibat kuran, finansal destek sağlayan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 73 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ’ye yönelik devam eden titiz soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da aranma kaydı bulunan şahısların da yakalandığı operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
27 ilde FETÖ operasyonu! 73 gözaltı, 48 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlıkları, KOM ve İstihbarat birimlerinin koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Aksaray, Aydın, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 48'i tutuklanırken, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINA DARBE

Operasyonlarda yakalanan şahısların, terör örgütünün "Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu, ByLock kullanıcısı olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medyada FETÖ propagandası yaptığı tespit edildi. Ayrıca, daha önceki FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslar da yakalandı

BAKAN YERLİKAYA: "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı tamamen temizleyene kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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27 ilde FETÖ operasyonu! 73 gözaltı, 48 tutuklama
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