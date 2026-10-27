28 Ekim bankalar açık mı, saat kaça kadar çalışacak? Cumhuriyet Bayramı öncesi bankalarda mesai düzeni!

Bayram tatili öncesinde bankalar arası para gönderecek veya hesabına ödeme gelmesini bekleyen vatandaşlar için işlemlerin tamamlanma süresi de önem taşıyor. Mobil bankacılık ve ATM'ler üzerinden birçok hizmete ulaşılabilse de bazı işlemler şubelerin mesai takvimine bağlı olarak yürütülüyor.
Cumhuriyet Bayramı öncesinde banka şubelerinde yarım günlük mesai uygulanıyor. 28 Ekim Çarşamba günü bankalar saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Bu saatten itibaren resmi tatil başlayacağı için işlemler sona eriyor.
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil sebebiyle bankalar kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında banka şubelerinde vezne hizmetleri ve yüz yüze müşteri işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
Bayram günü para çekmek veya hesabına para yatırmak isteyen vatandaşlar ise ATM'lerden yararlanabilir. Mobil ve internet bankacılığı hizmetleri de kullanılmaya devam edecek.
Bankalar arası para transferlerinde kullanılan EFT sistemi, 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar çalışacak. Bu saatten sonra verilen standart EFT talimatları, bankanın uygulamasına göre ilk iş gününe aktarılabilecek. 29 Ekim'de ise resmi tatil nedeniyle EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
FAST sistemi, bayram tatilinde de 7 gün 24 saat hizmet verecek.
Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte 30 Ekim Cuma günü banka şubeleri normal mesai düzenine dönüyor. Tatil nedeniyle bekleyen standart EFT talimatları da bankaların işlem saatleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar, kredi başvurusu, hesap işlemleri ve şubeden yapılması gereken diğer bankacılık hizmetleri için cuma günü yeniden başvuruda bulunabilecek.