28 Ekim bankalar açık mı, saat kaça kadar çalışacak? Cumhuriyet Bayramı öncesi bankalarda mesai düzeni!

Bayram tatili öncesinde bankalar arası para gönderecek veya hesabına ödeme gelmesini bekleyen vatandaşlar için işlemlerin tamamlanma süresi de önem taşıyor. Mobil bankacılık ve ATM'ler üzerinden birçok hizmete ulaşılabilse de bazı işlemler şubelerin mesai takvimine bağlı olarak yürütülüyor.